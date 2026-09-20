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Інше 20 вересня 2026 · 13:12

Тріумфальне повернення Верняєва: українські гімнасти шокували Європу на Кубку виклику

Бутрімас здобув перше "золото" в кар'єрі, а легенда збірної став другим
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Тріумфальне повернення Верняєва: українські гімнасти шокували Європу на Кубку виклику
Олег Верняєв (фото: Getty Images)
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Українські гімнасти яскраво розпочали фінальну частину Кубка світового виклику в Угорщині. Стасіс Бутрімас та Олег Верняєв зійшлися в одній дисципліні, принісши збірній одразу дві нагороди.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Український дубль на кільцях

Найуспішнішим для українців став фінал у вправах на кільцях. Стасіс Бутрімас виконав програму на 13,633 бала та посів перше місце. А Олег Верняєв із результатом 13,233 бала виборов срібну нагороду. Для 23-річного Бутрімаса це перша перемога на змаганнях рівня Кубка світового виклику.

Бутрімас також виступив у фіналі вільних вправ, де посів восьме місце. Ігор Дишук у вправах на коні зупинився за крок від п'єдесталу, завершивши фінал четвертим.

Верняєв повернувся після тривалої паузи

Для Верняєва турнір в Угорщині став першим міжнародним стартом за понад рік. Востаннє олімпійський чемпіон виступав на чемпіонаті Європи-2025.

Після цього гімнаст проходив відновлення від травми та пропустив першу частину нового сезону. Його повернення також супроводжувалося непорозуміннями з головним тренером збірної України Євгенієм Козіним, який не планував ставити спортсмена на ці змагання.

Попри це, Верняєв повернувся на міжнародний поміст і одразу здобув медаль. У неділю, 20 вересня, він продовжить виступи у фіналі вправ на паралельних брусах.

В Угорщині також виступили українські гімнастки. Анастасія Лев посіла восьме місце в опорному стрибку та на різновисоких брусах, а Крістіна Грудецька стала сьомою на брусах.

Раніше Україна оголосила склад на ЧС-2026 зі спортивної гімнастики.

Теги: Спортсмени Олег Верняев Збірна України
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