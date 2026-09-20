Триумфальное возвращение Верняева: украинские гимнасты шокировали Европу на Кубке вызова

Украинские гимнасты ярко начали финальную часть Кубка мирового вызова в Венгрии. Стасис Бутримас и Олег Верняев сошлись в одной дисциплине, принеся сборной сразу две награды.

Украинский дубль на кольцах

Наиболее успешным для украинцев стал финал в упражнениях на кольцах. Стасис Бутримас выполнил программу на 13,633 балла и занял первое место. А Олег Верняев с результатом 13,233 балла завоевал серебряную награду. Для 23-летнего Бутримаса это первая победа на соревнованиях уровня Кубка мирового вызова.

Бутримас также выступил в финале вольных упражнений, где занял восьмое место. Игорь Дышук в упражнениях на коне остановился в шаге от пьедестала, завершив финал четвертым.

Верняев вернулся после длительной паузы

Для Верняева турнир в Венгрии стал первым международным стартом более чем за год. В последний раз олимпийский чемпион выступал на чемпионате Европы-2025.

После этого гимнаст проходил восстановление после травмы и пропустил первую часть нового сезона. Его возвращение также сопровождалось недопониманием с главным тренером сборной Украины Евгением Козиным, который не планировал ставить спортсмена на эти соревнования.

Несмотря на это, Верняев вернулся на международный помост и сразу завоевал медаль. В воскресенье, 20 сентября, он продолжит выступления в финале упражнений на параллельных брусьях.

В Венгрии также выступили украинские гимнастки. Анастасия Лев заняла восьмое место в опорном прыжке и на разновысоких брусьях, а Кристина Грудецкая стала седьмой на брусьях.