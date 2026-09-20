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Теннис 20 сентября 2026 · 14:54

Сборная Украины разбила Кипр и пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса

Дебютант дважды принес команде очки и помог оформить выход в следующую стадию
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сборная Украины разбила Кипр и пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса
Георгий Кравченко одержал для Украины решающую победу (фото: ФТУ)
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Сборная Украины по теннису успешно завершила выездное матчевое противостояние против команды Кипра в рамках Второй мировой группы Кубка Дэвиса. Наши спортсмены продемонстрировали характер, одержали уверенную победу и получили путевку в следующий этап престижного турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.

Как сложилось противостояние

Матчевая встреча продолжалась 19-20 сентября на хардовых кортах в Никосии. Украинская команда начала серию чрезвычайно мощно, одержав две победы подряд в одиночных поединках первого игрового дня.

Сначала дебютант сборной Георгий Кравченко в двух сетах обыграл Фотоса Фотиадеса, а затем Алексей Крутых в напряженной борьбе одолел Мелиоса Эфстатиу.

Во второй день хозяева пытались возвратиться в интригу. В парном разряде украинский дуэт в составе Александра Овчаренко и Владислава Орлова уступил тандему Стилианоса Христодулу и Элефтериоса Неоса. Таким образом общий счет в серии сократился до 2:1 в пользу "сине-желтых".

Триумфальная точка от Кравченко

Судьбу путевки в плей-офф решал четвертый поединок, в котором сошлись Георгий Кравченко и Мелиос Эфстатиу. Наш теннисист не оставил сопернику никаких шансов, разгромив его в двух сетах со счетом 6:0, 6:1 за 1 час 25 минут.

Сборная Украины разбила Кипр и пробилась в плей-офф Кубка Дэвиса

Сборная Украины идет дальше (фото: ФТУ)

Что дальше для Украины

Благодаря этой победе наша сборная выиграла матчевую серию со счетом 3:1 и вышла в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса сезона 2027 года.

Матчи этой стадии состоятся в феврале следующего года, где украинцы попытаются реабилитироваться за прошлогоднее поражение от Люксембурга.

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Теги: Теннис Сборная Украины
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