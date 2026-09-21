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Футбол 21 вересня 2026 · 09:52

Шоу після дербі: Моурінью прийшов на прес-конференцію з "доказами" проти суддівства (відео)

Португалець зробив гучні заяви після поразки "Реала" від "Атлетіко"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Шоу після дербі: Моурінью прийшов на прес-конференцію з "доказами" проти суддівства (відео)
Жозе Моурінью (фото: x.com/realmadriden)
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Головний тренер "Реала" Жозе Моуринью емоційно відреагував на поразку від "Атлетіко" у 7-му турі чемпіонату Іспанії. Після мадридського дербі португалець прийшов на прес-конференцію з роздруківками спірних моментів матчу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Marca.

Папери Моуринью

"Реал" поступився "Атлетіко" з рахунком 1:2. Після матчу головний тренер "вершкових" Жозе Моуринью продемонстрував журналістам роздруківки з фотографіями епізодів, у яких, на його думку, футболісти суперника заслуговували на вилучення.

Португалець звернув увагу на два моменти за участю гравців "Атлетіко", які, як він вважає, мали завершитися червоними картками.

"Ми могли б навіть не проводити цю прес-конференцію. Ось вони. Дві очевидні червоні картки. Ми мали провести 50 хвилин матчу в ситуації одинадцять проти дев'яти", – заявив Моуринью.

Наставник "Реала" також похвалив своїх підопічних за гру та відзначив їхній характер.

"Єдине, що я зараз можу зробити, – обійняти своїх футболістів. Вони віддали на полі всі сили, а в першому таймі продемонстрували багато класу та характеру. Я готував команду до матчу з розрахунком на те, що в другій половині зустрічі ми зможемо здобути перемогу", – сказав тренер.

Які епізоди обурили тренера

Одним із моментів, на які звернув увагу Моуринью, став наступ нападника "Атлетіко" Лі Кан Іна на гомілкостоп півзахисника "Реала" Федеріко Вальверде.

Також тренер вважав, що вилучення міг заслужити гравець "матрацників" за епізод із Джудом Беллінгемом.

Моуринью розкритикував роботу суддівської бригади та заявив, що спірні рішення вплинули на перебіг зустрічі.

Арбітр матчу Мігель Анхель Ортіс Аріас не вилучав футболістів "Атлетіко". А єдину червону картку в поєдинку отримав захисник "Реала" Дін Гейсен на 52-й хвилині.

"Атлетіко" обійшов "Реал"

Перемога в мадридському дербі дозволила "Атлетіко" випередити "Реал" у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

Після семи зіграних матчів "матрацники" мають у своєму активі 16 очок і посідають друге місце. "Вершкові" набрали 15 балів та розташувалися на четвертій сходинці.

Раніше ми повідомили, що 13-річний український суперталант підписав контракт із "Реалом".

Теги: Футбол Чемпіонат Іспанії Реал Атлетіко Жозе Моуринью
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