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Футбол 20 вересня 2026 · 14:17

Український суперталант підписав контракт із "Реалом": як 13-річний футболіст підкорив Іспанію

Юний гравець з Київщини пройшов шлях від місцевої футбольної школи до академії світового гранда
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Український суперталант підписав контракт із "Реалом": як 13-річний футболіст підкорив Іспанію
Самуель Осіпович (фото: instagram.com/fc_progress_sofiivsky)
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13-річний український футболіст Самуель Осіпович продовжить кар'єру в Іспанії. Юний талант із Київщини отримав можливість розвиватися в академії мадридського "Реала".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ДЮФК "Прогрес Софіївський".

Від "Прогресу" до Мадрида

Футбольний шлях Осіповича розпочався у дитячо-юнацькому клубі "Прогрес Софіївський" з Київщини. У жовтні 2023 року він зіграв на турнірі Leo Cup, де допоміг своїй команді здобути бронзові нагороди. Самого Самуеля тоді визнали найкращим гравцем змагань.

Після цього юний футболіст перебрався до Іспанії, де виступав за дитячу команду "Нуево Боадільї". Там українець влаштував справжній гольовий фурор, забивши 27 м'ячів у 23 матчах і ставши найкращим бомбардиром своєї групи.

Влітку 2025 року Осіпович приєднався до академії "Леганеса", після чого отримав запрошення від скаутів мадридського "Реала".

Новий виклик у "Реалі"

Тепер 13-річний українець офіційно виступатиме за команду "Реал Мадрид" U-14. Для "Прогресу Софіївського" цей перехід став приводом для особливої гордості.

"Для нас це не просто підписання угоди. Це велика гордість за нашого вихованця та підтвердження того, що правильний розвиток, індивідуальний підхід і любов до футболу відкривають великі можливості!" - зазначили у ДЮФК з Київщини.

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Теги: Футбол Реал
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