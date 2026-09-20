Украинский суперталант подписал контракт с "Реалом": как 13-летний футболист покорил Испанию

13-летний украинский футболист Самуэль Осипович продолжит карьеру в Испании. Юный талант из Киевской области получил возможность развиваться в академии мадридского "Реала".

От "Прогресса" до Мадрида

Футбольный путь Осиповича начался в детско-юношеском клубе "Прогресс Софиевский" из Киевской области. В октябре 2023 года он сыграл на турнире Leo Cup, где помог своей команде завоевать бронзовые награды. Самого Самуэля тогда признали лучшим игроком соревнований.

После этого юный футболист перебрался в Испанию, где выступал за детскую команду "Нуэво Боадильи". Там украинец устроил настоящий голевой фурор, забив 27 мячей в 23 матчах и став лучшим бомбардиром своей группы.

Летом 2025 года Осипович присоединился к академии "Леганеса", после чего получил приглашение от скаутов мадридского "Реала".

Новый вызов в "Реале"

Теперь 13-летний украинец будет официально выступать за команду "Реал Мадрид" U-14. Для "Прогресса Софиевского" этот переход стал поводом к особой гордости.

"Для нас это не просто подписание соглашения. Это большая гордость за нашего воспитанника и подтверждение того, что правильное развитие, индивидуальный подход и любовь к футболу открывают большие возможности!" – отметили в ДЮФК из Киевщины.