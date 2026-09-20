"Атлетіко" – "Реал": шалене вилучення, пенальті та гол наприкінці перевернули битву грандів Ла Ліги (відео)

Центральне протистояння 7-го туру іспанської Ла Ліги подарувало вболівальникам неймовірний спектр емоцій, боротьби та тактичних інтриг. Мадридське дербі на полі "Атлетіко" завершилося перемогою господарів поля, які зуміли втримати перевагу над принциповим суперником.

Іспанія. Ла Ліга, 7-й тур

"Атлетіко" – "Реал" – 2:1

Голи: Грімальдо, 53, пенальті, Девід, 59 – Рюдігер, 89

Вилучення: Гейсен ("Реал"), 50 (пряма червона)

(відео: Megogo)

Емоції, напруга та нулі до перерви

Принциповість мадридського протистояння відчувалася з перших же секунд, а наставник "матрацників" Дієго Сімеоне умудрився заробити жовту картку за емоційні суперечки з арбітром ще на стартовому відрізку. Обидві команди дуже обережно діяли в атаці, надійно перекриваючи вільні зони та не дозволяючи зіркам суперника розігнатися.

Напруга на полі сягнула піку наприкінці першої половини гри після серії жорстких єдиноборств і сутичок за участю лідерів обох команд. Попри високі швидкості, захист діяв бездоганно, тож на перерву команди пішли за нульової нічиєї на табло.

Вилучення, пенальті та нокаут від господарів

Друга половина матчу розпочалася з карколомного епізоду: Джуліано Сімеоне вискочив на вільний простір, а захисник "Реала" Дін Гейсен ціною зриву виходу віч-на-віч зупинив його за руку. Після перегляду ВАР арбітр показав пряму червону картку за фол останньої надії та призначив пенальті, який впевнено реалізував Алекс Грімальдо.

Скориставшись чисельною перевагою, "Атлетіко" швидко подвоїв перевагу. На 59-й хвилині блискуча комбінація завершилася точним прострілом Сімеоне на дальню стійку, де Девід спокійно переправив м'яч у сітку воріт.

Фінальний штурм "Реала"

Попри прощений гол та меншість, гості спробували повернути інтригу в матчі за рахунок свіжих замін. На 89-й хвилині Антоніо Рюдігер виграв верхову боротьбу після подачі зі штрафного та головою скоротив відставання в рахунку.

У компенсований час "Реал" влаштував справжню облогу воріт Яна Облака, намагаючись вирвати нічию на останніх секундах. Проте дисциплінована та самовіддана оборона "Атлетіко" вистояла під шаленим тиском, зберігши переможні 2:1.

Перемога вивела "Атлетіко" на друге місце у турнірній таблиці. З 16-ма очками "матрацники" відстають від "Барселони" на п'ять пунктів. "Реал" має 15 очок - наразі він четвертий.