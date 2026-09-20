Після травми Степанова: збірна України терміново викликала вінгера "Полісся"

Національна команда України зазнала чергової кадрової втрати напередодні старту в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Через серйозне пошкодження перспективного форварда тренерському штабу довелося робити термінову зміну в заявці.

Травма Степанова у Нідерландах

У неділю, 20 вересня, в матчі 7-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Феєноорда" нападник "Утрехта" Артем Степанов зазнав болючого пошкодження. 19-річний українець, який відзначався забитими м'ячами у п'яти поєдинках поспіль, на 25-й хвилині у боротьбі із суперником травмував лівий гомілкостоп.

Після тривалого надання допомоги форвард спробував повернутися на поле, проте вже на 30-й хвилині сигналізував тренерському штабу, що не може продовжити гру.

Степанов залишав газон зі сльозами на очах, а ступінь його пошкодження та терміни відновлення наразі залишаються під питанням. Через це дебютант національної команди ризикує пропустити найближчий збір.

Повернення Велетня

У зв'язку з ситуацією зі Степановим тренерський штаб ухвалив рішення довикликати до розташування збірної України вінгера "Полісся" Владислава Велетня, який раніше перебував у резервному списку.

Для 23-річного футболіста це другий виклик до лав головної команди країни після жовтневого дебюту у відборі на ЧС-2026 проти Ісландії (5:3). У поточному сезоні гравець житомирського клубу провів 9 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, з 25 вересня до 5 жовтня збірна України проведе одразу чотири матчі в рамках Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.