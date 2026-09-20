rbc.ua
UA | RU
Неділя, 20 вересня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Інше |
Головна Футбол Після травми Степанова: збірна України терміново викликала вінгера "Полісся"
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 20 вересня 2026 · 17:16

Після травми Степанова: збірна України терміново викликала вінгера "Полісся"

Владислав Велетень повертається до національної команди напередодні старту Ліги націй
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Після травми Степанова: збірна України терміново викликала вінгера "Полісся"
Дебют форварда "Утрехта" відкладається (фото: ФК "Утрехт")
Add as a preferred source on Google

Національна команда України зазнала чергової кадрової втрати напередодні старту в новому розіграші Ліги націй УЄФА. Через серйозне пошкодження перспективного форварда тренерському штабу довелося робити термінову зміну в заявці.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу Української асоціації футболу.

Травма Степанова у Нідерландах

У неділю, 20 вересня, в матчі 7-го туру чемпіонату Нідерландів проти "Феєноорда" нападник "Утрехта" Артем Степанов зазнав болючого пошкодження. 19-річний українець, який відзначався забитими м'ячами у п'яти поєдинках поспіль, на 25-й хвилині у боротьбі із суперником травмував лівий гомілкостоп.

Після тривалого надання допомоги форвард спробував повернутися на поле, проте вже на 30-й хвилині сигналізував тренерському штабу, що не може продовжити гру.

Степанов залишав газон зі сльозами на очах, а ступінь його пошкодження та терміни відновлення наразі залишаються під питанням. Через це дебютант національної команди ризикує пропустити найближчий збір.

Після травми Степанова: збірна України терміново викликала вінгера &quot;Полісся&quot;

Повернення Велетня

У зв'язку з ситуацією зі Степановим тренерський штаб ухвалив рішення довикликати до розташування збірної України вінгера "Полісся" Владислава Велетня, який раніше перебував у резервному списку.

Для 23-річного футболіста це другий виклик до лав головної команди країни після жовтневого дебюту у відборі на ЧС-2026 проти Ісландії (5:3). У поточному сезоні гравець житомирського клубу провів 9 матчів, у яких відзначився 2 голами та 3 асистами.

Нагадаємо, з 25 вересня до 5 жовтня збірна України проведе одразу чотири матчі в рамках Ліги націй УЄФА сезону 2026/27.

  • 25 вересня. Угорщина – Україна
  • 28 вересня. Грузія – Україна
  • 2 жовтня. Україна – Північна Ірландія
  • 5 жовтня. Україна – Угорщина

Раніше ми писали, що поза складом збірної також опинилися Артем Довбик та Олександр Андрієвський.

Теги: Футбол Збірна України Ліга націй
Головні матчі
УПЛ 20 вересня 15:30
Карпати - : - Верес
Євро-2026 20 вересня 16:00
Україна - : - Румунія
Ла Ліга 20 вересня 17:15
Атлетіко - : - Реал
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Тріумфальне повернення Верняєва: українські гімнасти шокували Європу на Кубку виклику Тріумфальне повернення Верняєва: українські гімнасти шокували Європу на Кубку виклику 18-річна сенсація розірвала всіх у Мексиці та наблизилася до еліти WTA (відео) 18-річна сенсація розірвала всіх у Мексиці та наблизилася до еліти WTA (відео) Понад 2 мільйони: Олійникова витратить призові з US Open на допомогу ЗСУ Понад 2 мільйони: Олійникова витратить призові з US Open на допомогу ЗСУ
Точки зору
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор
Олександр Чепілко
Залаштунки вечору боксу на O2 Arena: чому Ітаума – Хргович не виглядає супербоєм Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Михайло Метревелі
Після VAR: чому футболу потрібна нова революція в суддівстві Михайло Метревелі Медіаменеджер, спортивний функціонер