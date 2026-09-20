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Футбол 20 вересня 2026 · 15:38

Перестрілка в УПЛ: "Колос" у видовищному матчі вирвав дебютну перемогу в сезоні проти "Кудрівки" (відео)

П'ять голів, дубль Смирного та повітряна тривога
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Перестрілка в УПЛ: "Колос" у видовищному матчі вирвав дебютну перемогу в сезоні проти "Кудрівки" (відео)
Матч "Кудрівка" – "Колос" (фото: УПЛ)
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У поєдинку 7-го туру української Прем’єр-Ліги на рівненському стадіоні "Авангард" зустрілися команди, які досі не відчували смаку перемог у поточному розіграші чемпіонату - "Кудрівка" та ковалівський "Колос".

Про те, як завершилося протистояння – повідомляє Sport RBC.UA.

УПЛ, 7-й тур

"Кудрівка" – "Колос" – 2:3

Голи: Смирний, 19, 62 – Демченко, 31, Хрипчук, 36, Ндукве, 55

Гольові гойдалки у першому таймі

Гра розпочалася на зустрічних курсах, а вже на 19-й хвилині номінальні господарі поля відкрили рахунок: після розіграшу стандарту Євген Смирний замкнув передачу на дальній стійці. Проте "Колос" швидко відповів – на 31-й хвилині Олександр Демченко ударом головою зрівняв цифри на табло після навісу Антона Салабая.

Ситуація для "Кудрівки" ускладнилася на 36-й хвилині, коли ще один стандарт приніс успіх гостям: Данііл Хрипчук перестрибнув опонентів і вивів ковалівців уперед.

На хід гри також вплинула повітряна тривога, через яку зустріч доводилося тимчасово переривати у першому таймі.

Драматична розв'язка після перерви

У другому таймі гольова феєрія продовжилася. На 55-й хвилині Денис Ндукве скористався прострілом Арінальдо Ррапая і з гострого кута поцілив у ворота, зробивши рахунок 1:3.

"Кудрівка" не здалася: на 62-й хвилині Смирний оформив дубль, ефектно пробивши після пасу Дениса Світюхи – м'яч від попереччини залетів у сітку.

У кінцівці матчу "Колос" міг знімати всі питання щодо переможця, але Салабай з меж воротарської дивом не влучив у порожній кут. Попри фінальний штурм господарів, ковалівці втримали переможний рахунок 2:3 та здобули свої перші три очки в сезоні УПЛ.

У підсумку "Колос" набрав 5 очок і посідає 12-те місце в турнірній таблиці. "Кудрівка "ж залишається на дні з 2 балами.

Теги: Футбол УПЛ Колос
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