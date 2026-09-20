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Футбол 20 сентября 2026 · 15:38

Перестрелка в УПЛ: "Колос" в зрелищном матче вырвал дебютную победу в сезоне против "Кудровки" (видео)

Пять голов, дубль Смирного и воздушная тревога
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Перестрелка в УПЛ: "Колос" в зрелищном матче вырвал дебютную победу в сезоне против "Кудровки" (видео)
Матч "Кудровка" – "Колос" (фото: УПЛ)
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В поединке 7-го тура украинской Премьер-Лиги на ровенском стадионе "Авангард" встретились команды, до сих пор не ощущавшие вкус побед в текущем розыгрыше чемпионата - "Кудровка" и ковалевский "Колос".

О том, как завершилось противостояние – сообщает Sport RBC.UA.

УПЛ, 7-й тур

"Кудровка" – "Колос" – 2:3

Голы: Смирный, 19, 62 – Демченко, 31, Хрипчук, 36, Ндукве, 55

Голевые качели в первом тайме

Игра началась на встречных курсах, а уже на 19-й минуте номинальные хозяева поля открыли счет: после розыгрыша стандарта Евгений Смирный запер передачу на дальней стойке. Однако "Колос" быстро ответил – на 31-й минуте Александр Демченко ударом головой сравнял цифры на табло после навеса Антона Салабая.

Ситуация для "Кудровки" осложнилась на 36-й минуте, когда еще один стандарт принес успех гостям: Даниил Хрипчук перепрыгнул оппонентов и вывел ковалевцев вперед.

На ходе игры также отразилась воздушная тревога, из-за которой встречу приходилось временно прерывать в первом тайме.

Драматическая развязка после перерыва

Во втором тайме голевая феерия продолжилась. На 55-й минуте Денис Ндукве воспользовался прострелом Аринальдо Ррапая и с острого угла поразил ворота, сделав счет 1:3.

"Кудровка" не сдалась: на 62-й минуте Смирный оформил дубль, эффектно пробив после паса Дениса Свитюхи - мяч от перекладины залетел в сетку.

В концовке матча "Колос" мог снимать все вопросы относительно победителя, но Салабай из пределов вратарской чудом не попал в пустой угол. Несмотря на финальный штурм хозяев, ковалевццы удержали победный счет 2:3 и завоевали свои первые три очка в сезоне УПЛ.

В итоге "Колос" набрал 5 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. "Кудровка" же остается на дне с 2 баллами.

Теги: Футбол УПЛ Колос
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