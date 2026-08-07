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Бокс 07 серпня 2026 · 20:05

Дюбуа та Вордлі зійдуться в реванші: коли та де відбудеться титульний бій

Промоутер Френк Воррен розкрив деталі повернення боксерів після травневої рубки
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Дюбуа та Вордлі зійдуться в реванші: коли та де відбудеться титульний бій
Фабіо Вордлі та Даніель Дюбуа (фото: Queensberry Promotions)

Чемпіон світу за версією WBO у надважкій вазі Даніель Дюбуа та колишній володар титулу Фабіо Вордлі вже незабаром знову вийдуть у ринг. Сторони принципово погодили терміни проведення чемпіонського реваншу після їхньої першої кривавої дуелі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на The Ring.

Дата та місце проведення бою

За інформацією промоутера боксерів Френка Воррена, робочою датою повторного поєдинку є 17 жовтня. Найімовірніше, суперважковаговики знову зустрінуться в Манчестері на арені "Co-op Live" – там, де відбулася їхня перша зустріч у травні.

Очільник промоутерської компанії Queensberry зазначив, що офіційно про бій оголосять вже найближчими днями. За словами Воррена, поєдинок точно заплановано на жовтень, а організаторам залишилося узгодити лише остаточні деталі щодо майданчика, хоча Манчестер залишається пріоритетним варіантом.

"Це буде жовтень. Залишилося тільки визначитися з місцем проведення. Над цим зараз і працюємо. Розглядаємо декілька варіантів. Гадаю, що десь наступного тижня зможемо офіційно анонсувати бій. Це буде приголомшливий поєдинок. Точно такий же крутий, як і перша їхня очна схватка", - запевнив Воррен.

Історія першого протистояння

Перший бій між британцями відбувся 9 травня цього року та став однією з найжорсткіших сутичок у хевівейті. Вордлі, який тоді вперше захищав пояс WBO, двічі відправляв Дюбуа в нокдаун на самому початку поєдинку.

Проте Дюбуа зміг перехопити ініціативу, виснажив суперника та змусив рефері зупинити бій в 11-му раунді.

Одразу після поразки Вордлі скористався пунктом про негайний реванш, який був прописаний у початковому контракті.

Раніше ми повідомили, що олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе наступний бій в Україні.

Теги: Бокс
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