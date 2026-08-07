Матч "Чорноморець" – "Колос" не відбудеться через наслідки російського удару

Поєдинок 2-го туру української Прем'єр-ліги між одеським "Чорноморцем" та ковалівським "Колосом" не відбудеться у запланований термін. Гра, яка мала пройти в Одесі, була відкладена через черговий терористичний акт з боку військ РФ.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ .

Офіційне рішення Дирекції УПЛ

Українська Прем'єр-ліга виступила з офіційною заявою щодо долі поєдинку, який мав відбутися у суботу, 8 серпня, о 13:00. Причиною скасування запланованої гри став ворожий приліт по домашній арені одеського клубу.

"Дирекція УПЛ за результатами розгляду даного питання, у відповідності до п. 16 ст. 9 Регламенту проведення змагань УПЛ сезону 2026/27, постановила перенести матч 2-го туру "Чорноморець" – "Колос" на більш пізній термін у зв'язку з форс-мажорними обставинами", - йдеться в офіційному повідомленні організації.

Точну дату проведення та час початку зустрічі Дирекція УПЛ визначить додатково.

Масштаби пошкоджень спортивної арени

Внаслідок влучання російської ракети стадіон "Чорноморець" зазнав серйозних руйнувань. Як повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, на спортивному об'єкті пошкоджено дах, скління та глядацькі трибуни, а у покрівлі утворилася величезна діра.

Окрім значних матеріальних збитків цивільній та спортивній інфраструктурі міста, внаслідок ворожої атаки є постраждалі серед людей. За попередньою інформацією, щонайменше одна особа отримала поранення.