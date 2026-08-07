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Футбол 07 августа 2026 · 16:41

Матч "Черноморец" – "Колос" не состоится из-за последствий российского удара

Принимающая сторона обратилась к дирекции УПЛ после повреждения арены и трибун
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Матч "Черноморец" – "Колос" не состоится из-за последствий российского удара
Поврежденная арена "Черноморец" в Одессе (фото: "Суспільне Одеса")

Поединок 2-го тура украинской Премьер-лиги между одесским "Черноморцем" и ковалевским "Колосом" не состоится в запланированный срок. Игра, которая должна была пройти в Одессе, была отложена из-за очередного террористического акта со стороны войск РФ.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Официальное решение Дирекции УПЛ

Украинская Премьер-лига выступила с официальным заявлением по поводу судьбы поединка, который должен был состояться в субботу, 8 августа, в 13:00. Причиной отмены запланированной игры стал вражеский прилет по домашней арене одесского клуба.

"Дирекция УПЛ по результатам рассмотрения данного вопроса, в соответствии с п. 16 ст. 9 Регламента проведения соревнований УПЛ сезона-2026/27, постановила перенести матч 2-го тура "Черноморец" – "Колос" на более поздний срок в связи с форс-мажорными обстоятельствами", - говорится в официальном сообщении организации.

Точная дата проведения и время начала встречи Дирекция УПЛ определит дополнительно.

Масштабы повреждений спортивной арены

В результате попадания российской ракеты стадион "Черноморец" получил серьезные разрушения. Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, на спортивном объекте повреждены крыша, остекление и зрительские трибуны, а в кровле образовалась огромная дыра.

Помимо значительного материального ущерба гражданской и спортивной инфраструктуре города, в результате вражеской атаки есть пострадавшие среди людей. По предварительной информации, как минимум один человек получил ранения.

Ранее мы сообщали, что стадион "Динамо" пострадал в результате массированного обстрела столицы.

Главные матчи
Лига конференций Матч завершено
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 августа 13:00
Черноморец - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 августа 15:30
Левый Берег - : - Кудривка
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