Олімпійський чемпіон Хижняк проведе наступний бій в Україні: відомі дата і місце

Олімпійський чемпіон Олександр Хижняк проведе свій наступний поєдинок на професійному рингу в Україні. 29-річний боксер візьме участь у масштабному спортивному шоу, яке відбудеться наприкінці серпня у Львові.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на YouTube-канал Тайк Майсон .

Дата, місце та формат поєдинку

Повернення українського чемпіона на домашній ринг заплановане на 22 серпня у Львові. Хижняк стане одним із головних учасників вечора боксу компанії Usyk 17, присвяченого 35-річчю Незалежності України.

Організатори готують українця до першого у кар'єрі 10-раундового поєдинку. Ім'я майбутнього суперника наразі тримають у таємниці.

Високий темп без відпочинку

Цей вихід у ринг стане для Хижняка другим поспіль за короткий проміжок часу. Лише 25 липня українець здобув перемогу над французьким напівважковаговиком Ленні Патрачем в андеркарді поєдинку Ентоні Джошуа та Крістіана Пренги в Саудівській Аравії.

Після виснажливого табору та виступу в Ер-Ріяді боксер одразу розпочав підготовку до львівського бою, фактично залишившись без паузи на відновлення. Наразі в активі Хижняка два дострокові тріумфи у двох поєдинках на професійному рингу.