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Бокс 06 августа 2026 · 17:30

Олимпийский чемпион Хижняк проведет следующий бой в Украине: известны дата и место

Украинский боксер выступит на специальном вечере бокса к 35-летию Независимости
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Олимпийский чемпион Хижняк проведет следующий бой в Украине: известны дата и место
Александр Хижняк (фото: Getty Images)

Олимпийский чемпион Александр Хижняк проведет свой следующий поединок на профессиональном ринге в Украине. 29-летний боксер примет участие в масштабном спортивном шоу, которое состоится в конце августа во Львове.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на YouTube-канал Тайк Майсон.

Дата, место и формат поединка

Возвращение украинского чемпиона на домашний ринг намечено на 22 августа во Львове. Хижняк станет одним из главных участников вечера бокса компании Usyk 17, посвященного 35-летию Независимости Украины.

Организаторы готовят украинца к первому в карьере 10-раундовому поединку. Имя будущего соперника пока держат в тайне.

Высокий темп без отдыха

Этот выход в ринг станет для Хижняка вторым за короткий промежуток времени. Только 25 июля украинец одержал победу над французским полутяжеловесом Ленни Патрачем в андеркарде поединка Энтони Джошуа и Кристиана Пренги в Саудовской Аравии.

После изнурительного тренировочного лагеря и выступления в Эр-Рияде боксер сразу же начал подготовку к поединку во Львове, фактически оставшись без паузы на восстановление. На данный момент в активе Хижняка две досрочные победы в двух боях на профессиональном ринге.

Ранее мы сообщили, что украинский непобежденный боксер сразится за титул WBO.

Теги: Бокс
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