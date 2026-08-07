"Для мене все скінчилося": Усик зробив сенсаційну заяву щодо кар'єри

Колишній абсолютний чемпіон світу у двох вагових категоріях Олександр Усик зізнався, що перебуває на межі фізичного та психологічного виснаження через постійні тренування. 39-річний український боксер готовий повісити рукавички на цвях одразу після наступного поєдинку.

"Я не залізний"

Усик підтвердив, що його майбутній вихід у ринг стане остаточним прощанням із професійним боксом. За словами спортсмена, виснажливі тренувальні табори та постійні навантаження забрали занадто багато сил, тому зараз він прагне приділити час родині та вихованню дітей.

Українець відверто розповів про труднощі, з якими стикаються атлети під час ухвалення рішення про відхід. На відміну від колег, які неодноразово оголошують про завершення кар'єри та повертаються знову, Усик наголошує на бажанні поставити остаточну крапку.

"Я думаю на мене чекає останній бій. Я не знаю, чому боксери часто повертаються на ринг після завершення кар'єри. Візьміть, наприклад, Тайсона Ф'юрі... Ми довго живемо в цьому спорті, тому дуже важко сказати: "Для мене все скінчилося". Але коли ти багато часу проводиш на роботі, твоє тіло втомлюється. Я теж. Я не залізний, я не інопланетянин. У мене є сім’я, мої сини, мої доньки", - сказав Усик.

Хто стане останнім суперником

Раніше український чемпіон вирішив добровільно звільнити свої титули WBC, WBA та IBF, зробивши їх вакантними для інших претендентів. Наразі команда боксера опрацьовує декілька варіантів для прощального виходу на ринг.

Найімовірнішим опонентом для вирішального поєдинку є американський ветеран Деонтей Вайлдер. Усик зазначив, що готовий запропонувати команді суперника вигідні фінансові умови, аби провести масштабний та прибутковий бій наостанок.