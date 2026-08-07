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Футбол 07 августа 2026 · 20:49

Норвегия открыто призвала Инфантино к отставке, но президент ФИФА имеет влиятельную поддержку

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Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Норвегия открыто призвала Инфантино к отставке, но президент ФИФА имеет влиятельную поддержку
Джанни Инфантино (фото: Getty Images)

Футбольная федерация Норвегии выступила с жестким заявлением, призвав президента ФИФА Джанни Инфантино немедленно сложить полномочия после скандала с попыткой привлечь частных инвесторов к чемпионатам мира. Впрочем, мировой футбол оказался перед угрозой раскола, ведь ряд влиятельных стран выразил функционеру свою поддержку.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.

Жесткое требование Норвегии и позиция УЕФА

Руководитель Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавесс отметила, что Инфантино потерял институциональное доверие, необходимое для управления организацией, и возврата к предыдущим отношениям уже нет. Норвегия пошла дальше Англии, Уэльса, Хорватии и Албании, которые отозвали свою поддержку функционера, однако пока не требовали его прямой отставки.

В УЕФА уже заявили о потере доверия к Инфантино, назвав его инвестиционный проект непрозрачным закулисным соглашением. Из-за этого инцидента европейские сборные даже рассматривают возможность бойкота турниров под эгидой организации.

Кто встал на защиту Инфантино

Несмотря на серьезное давление со стороны Европы Инфантино сохранил сильную поддержку в других регионах.

В защиту 56-летнего функционера выступили Футбольная федерация Мексики и Конфедерация американского футбола (КОНМЕБОЛ). В частности, Аргентина отметила вклад главы ФИФА в развитие футбола и похвалила его за способность признавать ошибки.

Единодушную поддержку Инфантино оказала и Африканская конфедерация футбола (КАФ). Теперь действующий президент готовится баллотироваться на новый срок. Выборы главы ФИФА состоятся 18 мая 2027 года в столице Марокко – Рабате в рамках 77-го Конгресса организации.

Известно, что европейские и североамериканские функционеры ищут альтернативную кандидатуру.

Ранее стало известно, что полиция устроила обыски в Корейской футбольной ассоциации после провала сборной на ЧМ-2026.

Теги: Футбол ФИФА Чемпионат мира
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