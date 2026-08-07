Норвегия открыто призвала Инфантино к отставке, но президент ФИФА имеет влиятельную поддержку

Футбольная федерация Норвегии выступила с жестким заявлением, призвав президента ФИФА Джанни Инфантино немедленно сложить полномочия после скандала с попыткой привлечь частных инвесторов к чемпионатам мира. Впрочем, мировой футбол оказался перед угрозой раскола, ведь ряд влиятельных стран выразил функционеру свою поддержку.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC Sport.
Руководитель Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавесс отметила, что Инфантино потерял институциональное доверие, необходимое для управления организацией, и возврата к предыдущим отношениям уже нет. Норвегия пошла дальше Англии, Уэльса, Хорватии и Албании, которые отозвали свою поддержку функционера, однако пока не требовали его прямой отставки.
В УЕФА уже заявили о потере доверия к Инфантино, назвав его инвестиционный проект непрозрачным закулисным соглашением. Из-за этого инцидента европейские сборные даже рассматривают возможность бойкота турниров под эгидой организации.
Несмотря на серьезное давление со стороны Европы Инфантино сохранил сильную поддержку в других регионах.
В защиту 56-летнего функционера выступили Футбольная федерация Мексики и Конфедерация американского футбола (КОНМЕБОЛ). В частности, Аргентина отметила вклад главы ФИФА в развитие футбола и похвалила его за способность признавать ошибки.
Единодушную поддержку Инфантино оказала и Африканская конфедерация футбола (КАФ). Теперь действующий президент готовится баллотироваться на новый срок. Выборы главы ФИФА состоятся 18 мая 2027 года в столице Марокко – Рабате в рамках 77-го Конгресса организации.
Известно, что европейские и североамериканские функционеры ищут альтернативную кандидатуру.
Ранее стало известно, что полиция устроила обыски в Корейской футбольной ассоциации после провала сборной на ЧМ-2026.