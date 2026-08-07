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Футбол 07 августа 2026 · 12:32

Скандал из-за провала на ЧМ: полиция устроила обыски в Корейской футбольной ассоциации

Правоохранители активизировали двухлетнее расследование незаконного назначения Хон Мен Бо главным тренером
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Скандал из-за провала на ЧМ: полиция устроила обыски в Корейской футбольной ассоциации
Расследование возобновилось с новой силой после провала сборной Южной Кореи на мунидале (Фото: Getty Images)

В Южной Корее продолжается масштабный скандал вокруг футбольной сборной. Национальная полиция провела серию рейдов и обысков в штаб-квартире Корейской футбольной ассоциации (КФА) в Чхонане, а также в ее офисах в Сеуле.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Детали расследования и кулуарные договоренности

Следственные органы имеют подозрения, что руководство ассоциации незаконно вмешалось в процесс отбора, нарушив утвержденные регламентом процедуры, чтобы назначить Хон Мен Бо на должность технического директора и впоследствии главного тренера в июле 2024-го года.

Правоохранители изъяли официальную документацию КФА, чтобы установить, использовали ли свое влияние бывший президент ассоциации Чон Мон Гю и эксдиректор Ли Лим Сен.

В основе уголовного производства лежит ряд фактов. В частности, по данным следствия, эксдиректор Ли Лим Сен вообще не имел законного права назначать тренеров по регламенту. Однако чиновник сделал официальное предложение Хон Мьон Бо во время неформальной встречи в пекарне неподалеку от дома специалиста.

Эксглавного тренера и бывшего главу ассоциации обвиняют в злоупотреблении доверием, принуждении, запугивании и препятствовании законной предпринимательской деятельности.

Влияние результатов ЧМ на ход дела

Хотя расследование длится уже два года, оно получило новый толчок после громкого фиаско национальной команды на чемпионате мира, где сборная Южной Кореи не смогла выйти из группы. В конце июня Хон Мен Бо подал в отставку, однако это не уберегло его от преследований.

В минувший вторник полиция провела официальный допрос экснаставника после жалобы общественной организации. Кроме того, в конце прошлого месяца деятельность руководства КФА и обстоятельств назначения тренера стали предметом жестких слушаний в парламенте Южной Кореи.

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Теги: Футбол Южная Корея
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