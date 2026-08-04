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Футбол 04 августа 2026 · 18:21

Курс на ЧМ-2030: Почеттино продлил контракт со сборной США

Аргентинский специалист получит расширенные полномочия по развитию футбола в стране
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Курс на ЧМ-2030: Почеттино продлил контракт со сборной США
Почеттино должен вывести сборную на мундиаль через четыре года (Фото: ussoccer.com)

Федерация футбола США официально объявила о продолжении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Маурисио Почеттино. Новое соглашение с 54-летним аргентинским специалистом рассчитано до 2030 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на прессслужбу Федерации футбола США .

Текущие результаты и новые задачи

Маурисио Почеттино возглавил национальную команду США в сентябре 2024-го года. Под его руководством коллектив провел 31 матч, в которых одержал 18 побед, один раз сыграл вничью и потерпел 12 поражений. На домашнем чемпионате мира-2026 американцы дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Бельгии.

Несмотря на вылет в первом раунде плей-офф руководство американского футбола решило доверить аргентинцу следующий четырехлетний цикл подготовки.

Расширенные полномочия и планы

Новый контракт предполагает существенное расширение обязанностей Почеттино и его тренерского штаба. Специалисты будут привлекаться не только к работе с первой командой, но и к созданию всей футбольной пирамиды страны.

В частности, Почеттино и его помощники будут курировать развитие юношеских сборных, участвовать в системах тренерского образования, а также налаживать взаимодействие с профессиональными лигами и другими техническими направлениями.

Ближайшими турнирами для США под руководством Почеттино станут Золотой кубок КОНКАКАФ и Лига наций КОНКАКАФ, после чего команда приступит к квалификационному пути к ЧМ-2030.

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Теги: Футбол Соединенные Штаты Америки
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