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Футбол 04 серпня 2026 · 18:21

Курс на ЧС-2030: Почеттіно продовжив контракт зі збірною США

Аргентинський фахівець отримає розширені повноваження у розвитку футболу в країні
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Курс на ЧС-2030: Почеттіно продовжив контракт зі збірною США
Почеттіно має вивести збірну на мундіаль за чотири роки (Фото: ussoccer.com)

Федерація футболу США офіційно оголосила про продовження співпраці з головним тренером національної збірної Маурісіо Почеттіно. Нова угода з 54-річним аргентинським фахівцем розрахована до 2030 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації футболу США.

Поточні результати та нові завдання

Маурісіо Почеттіно очолив національну команду США у вересні 2024-го року. Під його керівництвом колектив провів 31 матч, у яких здобув 18 перемог, один раз зіграв унічию та зазнав 12 поразок. На домашньому чемпіонаті світу-2026 американці дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися збірній Бельгії.

Попри виліт у першому раунді плей-оф, керівництво американського футболу вирішило довірити аргентинцю наступний чотирирічний цикл підготовки.

Розширені повноваження та плани

Новий контракт передбачає суттєве розширення обов'язків Почеттіно та його тренерського штабу. Фахівці залучатимуться не лише до роботи з першою командою, а й до розбудови усієї футбольної піраміди країни.

Зокрема, Почеттіно та його помічники куруватимуть розвиток юнацьких збірних, братимуть участь у системах тренерської освіти, а також налагоджуватимуть взаємодію з професійними лігами та іншими технічними напрямками.

Найближчими турнірами для США під орудою Почеттіно стануть Золотий кубок КОНКАКАФ та Ліга націй КОНКАКАФ, після чого команда розпочне кваліфікаційний шлях до ЧС-2030.

Раніше ми повідомляли, що перший матч Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції здійняв шалений ажіотаж.

Теги: Футбол Сполучені Штати Америки
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