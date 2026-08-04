Курс на ЧС-2030: Почеттіно продовжив контракт зі збірною США

Федерація футболу США офіційно оголосила про продовження співпраці з головним тренером національної збірної Маурісіо Почеттіно. Нова угода з 54-річним аргентинським фахівцем розрахована до 2030 року.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу Федерації футболу США.
Маурісіо Почеттіно очолив національну команду США у вересні 2024-го року. Під його керівництвом колектив провів 31 матч, у яких здобув 18 перемог, один раз зіграв унічию та зазнав 12 поразок. На домашньому чемпіонаті світу-2026 американці дійшли до 1/8 фіналу, де поступилися збірній Бельгії.
Попри виліт у першому раунді плей-оф, керівництво американського футболу вирішило довірити аргентинцю наступний чотирирічний цикл підготовки.
Новий контракт передбачає суттєве розширення обов'язків Почеттіно та його тренерського штабу. Фахівці залучатимуться не лише до роботи з першою командою, а й до розбудови усієї футбольної піраміди країни.
Зокрема, Почеттіно та його помічники куруватимуть розвиток юнацьких збірних, братимуть участь у системах тренерської освіти, а також налагоджуватимуть взаємодію з професійними лігами та іншими технічними напрямками.
Найближчими турнірами для США під орудою Почеттіно стануть Золотий кубок КОНКАКАФ та Ліга націй КОНКАКАФ, після чого команда розпочне кваліфікаційний шлях до ЧС-2030.
Раніше ми повідомляли, що перший матч Зінедіна Зідана на чолі збірної Франції здійняв шалений ажіотаж.