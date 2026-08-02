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Футбол 02 серпня 2026 · 19:12

Змели квитки за лічені години: перший матч Зідана у Франції здійняв шалений ажіотаж

На грі проти Італії на 80-тисячному "Стад де Франс" буде повний аншлаг
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Змели квитки за лічені години: перший матч Зідана у Франції здійняв шалений ажіотаж
Зінедін Зідан дебютує вдома за небувалої підтримки (фото: x.com/equipedefrance)

Призначення Зінедіна Зідана на посаду головного тренера збірної Франції викликало колосальний інтерес серед уболівальників. Усі квитки на перший домашній поєдинок "триколірних" під орудою легендарного фахівця розкупили менш ніж за 24 години.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу національної команди Франції.

80 тисяч – менш ніж за добу

Продаж квитків на домашню зустріч 3-го туру Ліги націй проти збірної Італії розпочався 31 липня о 14:00 за місцевим часом. Наступного дня прес-служба французької команди оголосила про абсолютний аншлаг: усі 80 тисяч місць на арені "Стад де Франс" у Парижі були реалізовані за лічені години.

Поєдинок проти італійців відбудеться 2 жовтня. Водночас офіційний дебют Зідана біля керма національної команди відбудеться тижнем раніше – 25 вересня у виїзному матчі проти Туреччини.

Змели квитки за лічені години: перший матч Зідана у Франції здійняв шалений ажіотаж

Зідан замість Дешама

Наприкінці липня Зінедін Зідан підписав чотирирічну угоду з Федерацією футболу Франції, розраховану до завершення чемпіонату світу 2030 року. На цій посаді 54-річний спеціаліст замінив Дідьє Дешама, який очолював "триколірних" протягом 14 років та залишив збірну після мундіалю-2026.

Для Зідана це перше місце роботи з травня 2021 року, коли він покинув мадридський "Реал", разом із яким тричі поспіль ставав переможцем Ліги чемпіонів.

Раніше ми писали, що колишній тренер Мудрика остерігається його повернення в АПЛ.

Теги: Футбол Франція Зинедин Зидан
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