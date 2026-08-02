Смели билеты за считанные часы: первый матч Зидана во Франции вызвал шальной ажиотаж

Назначение Зинедина Зидана на должность главного тренера сборной Франции вызвало колоссальный интерес среди болельщиков. Все билеты на первый домашний поединок "трехцветных" под руководством легендарного специалиста раскупили менее чем за 24 часа.

80 тысяч – менее чем за сутки

Продажа билетов на домашнюю встречу 3-го тура Лиги наций против сборной Италии началась 31 июля в 14:00 по местному времени. На следующий день пресс-служба французской команды объявила об абсолютном аншлаге: все 80 тысяч мест на арене "Стад де Франс" в Париже были реализованы в считанные часы.

Поединок против итальянцев состоится 2 октября. В то же время, официальный дебют Зидана у руля национальной команды состоится неделей ранее – 25 сентября в выездном матче против Турции.

Зидан вместо Дешама

В конце июля Зинедин Зидан подписал четырехлетнее соглашение с Федерацией футбола Франции, рассчитанное до завершения чемпионата мира 2030 года. В этой должности 54-летний специалист заменил Дидье Дешама, который возглавлял "трехцветных" в течение 14 лет и покинул сборную после мундиаля-2026.

Для Зидана это первое место работы с мая 2021, когда он покинул мадридский "Реал", вместе с которым трижды подряд становился победителем Лиги чемпионов.