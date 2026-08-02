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Футбол 02 августа 2026 · 19:12

Смели билеты за считанные часы: первый матч Зидана во Франции вызвал шальной ажиотаж

На игре против Италии на 80-тысячном Стад де Франс будет полный аншлаг
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Смели билеты за считанные часы: первый матч Зидана во Франции вызвал шальной ажиотаж
Зинедин Зидан дебютирует дома при небывалой поддержке (фото: x.com/equipedefrance)

Назначение Зинедина Зидана на должность главного тренера сборной Франции вызвало колоссальный интерес среди болельщиков. Все билеты на первый домашний поединок "трехцветных" под руководством легендарного специалиста раскупили менее чем за 24 часа.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу национальной команды Франции.

80 тысяч – менее чем за сутки

Продажа билетов на домашнюю встречу 3-го тура Лиги наций против сборной Италии началась 31 июля в 14:00 по местному времени. На следующий день пресс-служба французской команды объявила об абсолютном аншлаге: все 80 тысяч мест на арене "Стад де Франс" в Париже были реализованы в считанные часы.

Поединок против итальянцев состоится 2 октября. В то же время, официальный дебют Зидана у руля национальной команды состоится неделей ранее – 25 сентября в выездном матче против Турции.

Смели билеты за считанные часы: первый матч Зидана во Франции вызвал шальной ажиотаж

Зидан вместо Дешама

В конце июля Зинедин Зидан подписал четырехлетнее соглашение с Федерацией футбола Франции, рассчитанное до завершения чемпионата мира 2030 года. В этой должности 54-летний специалист заменил Дидье Дешама, который возглавлял "трехцветных" в течение 14 лет и покинул сборную после мундиаля-2026.

Для Зидана это первое место работы с мая 2021, когда он покинул мадридский "Реал", вместе с которым трижды подряд становился победителем Лиги чемпионов.

Ранее мы писали, что бывший тренер Мудрика опасается его возвращения в АПЛ.

Теги: Футбол Франция Зинедин Зидан
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