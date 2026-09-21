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Футбол 21 сентября 2026 · 16:04

Побьет все рекорды: Испания официально продлила контракт с де ла Фуэнте после триумфа на ЧМ-2026

Новое соглашение с тренером "Фурии рохи" рассчитано до лета 2032 года
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Побьет все рекорды: Испания официально продлила контракт с де ла Фуэнте после триумфа на ЧМ-2026
Луис де ла Фуэнте (фото: x.com/SEFutbol)
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Королевская федерация футбола Испании (RFEF) официально объявила о продолжении сотрудничества с главным тренером национальной команды Луисом де ла Фуэнте.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу организации.

Долгосрочный проект и доверие федерации

После нескольких недель переговоров и одобрения Советом директоров RFEF стороны пришли к соглашению о пролонгации контракта вплоть до 2032 года.

Первоначально соглашение тренера действовало до Евро-2028, а также обсуждался вариант с продлением до домашнего чемпионата мира 2030 года, который Испания будет принимать совместно с Португалией и Марокко. Однако федерация решила проявить максимальное доверие к наставнику на несколько циклов вперед.

Президент RFEF Рафаэль Лоусан подчеркнул важность такого шага: "Мы ищем проект, который обеспечит стабильность и доверие. Речь идет о самом титулованном тренере в истории национальной сборной. Де ла Фуэнте заслуживает долгого будущего в команде".

Побьет все рекорды: Испания официально продлила контракт с де ла Фуэнте после триумфа на ЧМ-2026

Трофеи де ла Фуэнте

Луис де ла Фуэнте возглавил сборную Испании в декабре 2022 года, сменив на этом посту Луиса Энрике. Под его руководством главная команда страны продемонстрировала впечатляющие результаты, выиграв все три главных турнира, на которых участвовала:

  • Лига наций УЕФА (2023)
  • Чемпионат Европы (2024)
  • Чемпионат мира (2026)

В общей сложности под руководством де ла Фуэнте "Фурия роха" провела 49 матчей, одержав 39 побед, 7 раз сыграв вничью и потерпев лишь три поражения.

Ранее специалист также успешно работал с молодежными и олимпийскими сборными Испании, выиграв Евро U-19, Евро U-21 и получив "серебро" Олимпиады.

Благодаря новому соглашению у наставника есть все шансы войти в историю как самый успешный тренер сборных в мировом футболе.

Ранее новый тренер Португалии принял важное решение по Роналду.

Теги: Футбол Сборная Испании
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