Поб'є всі рекорди: Іспанія офіційно продовжила угоду з де ла Фуенте після тріумфу на ЧС-2026

Королівська федерація футболу Іспанії (RFEF) офіційно оголосила про продовження співпраці з головним тренером національної команди Луїсом де ла Фуенте.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на прес-службу організації .

Довгостроковий проєкт та довіра федерації

Після кількох тижнів переговорів та схвалення Радою директорів RFEF сторони дійшли згоди про пролонгацію контракту аж до 2032 року.

Початково угода тренера діяла до Євро-2028, а також обговорювався варіант із розширенням до домашнього чемпіонату світу 2030 року, який Іспанія прийматиме спільно з Португалією та Марокко. Проте федерація вирішила виявити максимальну довіру до наставника на кілька циклів вперед.

Президент RFEF Рафаель Лоусан наголосив на важливості такого кроку: "Ми шукаємо проєкт, який забезпечить стабільність і довіру. Мова йде про найтитулованішого тренера в історії національної збірної. де ла Фуенте заслуговує на довге майбутнє в команді".

Трофеї де ла Фуенте

Луїс де ла Фуенте очолив збірну Іспанії у грудні 2022 року, змінивши на цій посаді Луїса Енріке. Під його керівництвом головна команда країни продемонструвала вражаючі результати, вигравши всі три головні турніри, на яких брала участь:

Лігу націй УЕФА (2023)

Чемпіонат Європи (2024)

Чемпіонат світу (2026)

Загалом під керівництвом де ла Фуенте "Фурія роха" провела 49 матчів, здобувши 39 перемог, 7 разів зігравши внічию та зазнавши лише трьох поразок.

Раніше спеціаліст також успішно працював із молодіжними та олімпійськими збірними Іспанії, вигравши Євро U-19, Євро U-21 та здобувши "срібло" Олімпіади.

Завдяки новій угоді наставник має всі шанси увійти в історію як найуспішніший тренер збірних у світовому футболі.