Новий тренер Португалії ухвалив важливе рішення щодо Роналду: несподіванки заявки на Лігу націй

Роналду та конкурент Трубіна

41-річний нападник аравійського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду потрапив до списку. Таким чином він продовжить кар'єру в національній збірній. Раніше після чемпіонату світу-2026 Роналду підтвердив, що той Мундіаль став для нього останнім у кар'єрі, однак про завершення виступів за Португалію не оголошував.

Разом із Роналду до заявки потрапили інші лідери команди – Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва та Рубен Діаш.

До збірної також повернувся Жоау Палінья, який не виступав за національну команду майже рік. Водночас поза заявкою залишилися учасники ЧС-2026 Жозе Са, Нелсон Семеду, Саму Кошта, Гонсалу Гедеш та Матеуш Нунеш.

Головною несподіванкою списку став 24-річний воротар "Бенфіки" Самуел Соареш. Конкурент нашого Анатолія Трубіна уперше отримав виклик до головної збірної.

Захист титулу в Лізі націй

Португальці виступатимуть в елітному дивізіоні Ліги націй у групі з Норвегією, Уельсом та Данією. Команда Жезуша проведе чотири стартові поєдинки турніру.

Першим суперником Португалії стане Уельс – домашній матч відбудеться 24 вересня. Після цього команда зіграє в гостях із Норвегією (27 вересня) та Данією (1 жовтня). Четвертий матч португальці проведуть 4 жовтня вдома проти Норвегії.

Португалія є чинним переможцем Ліги націй. У фіналі попереднього розіграшу команда здолала Іспанію в серії пенальті.

Роналду у збірній Португалії

Роналду залишається абсолютним рекордсменом Португалії за кількістю матчів і голів. На його рахунку 233 поєдинки за національну команду, у яких він забив 146 м'ячів та віддав 46 результативних передач.

Разом зі збірною форвард виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй – у 2019 та 2025 роках.

На чемпіонаті світу-2026 Роналду провів п'ять матчів і забив три голи. Португалія завершила виступи на турнірі в 1/8 фіналу, поступившись майбутньому чемпіону Іспанії з рахунком 0:1.

Після поразки Роналду не стримав сліз і заявив, що більше не зіграє на чемпіонатах світу. Водночас його новий виклик до збірної свідчить про продовження виступів за національну команду.