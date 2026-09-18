Новий тренер Португалії ухвалив важливе рішення щодо Роналду: несподіванки заявки на Лігу націй

Новий головний тренер збірної Португалії Жорже Жезуш оголосив свою першу заявку на матчі Ліги націй. Поза списком залишилася ціла група учасників ЧС-2026.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт національної федерації футболу.
41-річний нападник аравійського "Аль-Насра" Кріштіану Роналду потрапив до списку. Таким чином він продовжить кар'єру в національній збірній. Раніше після чемпіонату світу-2026 Роналду підтвердив, що той Мундіаль став для нього останнім у кар'єрі, однак про завершення виступів за Португалію не оголошував.
Разом із Роналду до заявки потрапили інші лідери команди – Бруну Фернандеш, Бернарду Сілва та Рубен Діаш.
До збірної також повернувся Жоау Палінья, який не виступав за національну команду майже рік. Водночас поза заявкою залишилися учасники ЧС-2026 Жозе Са, Нелсон Семеду, Саму Кошта, Гонсалу Гедеш та Матеуш Нунеш.
Головною несподіванкою списку став 24-річний воротар "Бенфіки" Самуел Соареш. Конкурент нашого Анатолія Трубіна уперше отримав виклик до головної збірної.
Португальці виступатимуть в елітному дивізіоні Ліги націй у групі з Норвегією, Уельсом та Данією. Команда Жезуша проведе чотири стартові поєдинки турніру.
Першим суперником Португалії стане Уельс – домашній матч відбудеться 24 вересня. Після цього команда зіграє в гостях із Норвегією (27 вересня) та Данією (1 жовтня). Четвертий матч португальці проведуть 4 жовтня вдома проти Норвегії.
Португалія є чинним переможцем Ліги націй. У фіналі попереднього розіграшу команда здолала Іспанію в серії пенальті.
Роналду залишається абсолютним рекордсменом Португалії за кількістю матчів і голів. На його рахунку 233 поєдинки за національну команду, у яких він забив 146 м'ячів та віддав 46 результативних передач.
Разом зі збірною форвард виграв Євро-2016, а також двічі ставав переможцем Ліги націй – у 2019 та 2025 роках.
На чемпіонаті світу-2026 Роналду провів п'ять матчів і забив три голи. Португалія завершила виступи на турнірі в 1/8 фіналу, поступившись майбутньому чемпіону Іспанії з рахунком 0:1.
Після поразки Роналду не стримав сліз і заявив, що більше не зіграє на чемпіонатах світу. Водночас його новий виклик до збірної свідчить про продовження виступів за національну команду.
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