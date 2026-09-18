rbc.ua
UA | RU
Пятница, 18 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Футбол Новый тренер Португалии принял важное решение по Роналду: неожиданности заявки на Лигу наций
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Футбол 18 сентября 2026 · 16:43

Новый тренер Португалии принял важное решение по Роналду: неожиданности заявки на Лигу наций

Жорже Жезуш обнародовал состав на турнир и удивил кадровым выбором
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Новый тренер Португалии принял важное решение по Роналду: неожиданности заявки на Лигу наций
Криштиану Роналду на ЧМ-2026 (фото: Getty Images)
Add as a preferred source on Google

Новый главный тренер сборной Португалии Жорже Жезуш объявил свою первую заявку на матчи Лиги наций. Вне списка осталась целая группа участников ЧМ-2026.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт национальной федерации футбола.

Роналду и конкурент Трубина

41-летний нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду попал в список. Таким образом, он продолжит карьеру в национальной сборной. Ранее после чемпионата мира-2026 Роналду подтвердил, что тот Мундиаль стал для него последним в карьере, однако о завершении выступлений за Португалию не объявлял.

Вместе с Роналду в заявку попали другие лидеры команды – Бруну Фернандеш, Бернарду Силва и Рубен Диаш.

В сборную также вернулся Жоау Палинья, который не выступал за национальную команду почти год. В то же время вне заявки остались участники ЧМ-2026 Жозе Са, Нелсон Семеду, Саму Кошта, Гонсалу Гедеш и Матеуш Нунеш.

Главной неожиданностью списка стал 24-летний вратарь "Бенфики" Самуел Соареш. Конкурент нашего Анатолия Трубина впервые получил вызов в главную сборную.

Новый тренер Португалии принял важное решение по Роналду: неожиданности заявки на Лигу наций

Защита титула в Лиге наций

Португальцы выступят в элитном дивизионе Лиги наций в группе с Норвегией, Уэльсом и Данией. Команда Жезуша проведет четыре стартовых поединка турнира.

Первым соперником Португалии станет Уэльс – домашний матч состоится 24 сентября. После этого команда сыграет в гостях с Норвегией (27 сентября) и Данией (1 октября). Четвертый матч португальцы проведут 4 октября дома против Норвегии.

Португалия является победителем Лиги наций. В финале предыдущего розыгрыша команда одолела Испанию в серии пенальти.

Роналду в сборной Португалии

Роналду остается абсолютным рекордсменом Португалии по количеству матчей и голов. На его счету 233 поединка за национальную команду, в которых он забил 146 мячей и отдал 46 результативных передач.

Вместе со сборной форвард выиграл Евро-2016, а также дважды становился победителем Лиги наций – в 2019 и 2025 годах.

На чемпионате мира-2026 Роналду провел пять матчей и забил три гола. Португалия завершила выступления на турнире в 1/8 финала, уступив будущему чемпиону Испании со счетом 0:1.

После поражения Роналду не сдержал слез и заявил, что больше не сыграет на чемпионатах мира. В то же время, его новый вызов в сборную свидетельствует о продолжении выступлений за национальную команду.

Читайте также, как Месси неожиданно получила вызов в сборную Аргентины после завершения карьеры.

Теги: Футбол Лига наций Португалия Криштиану Роналду
Главные матчи
УПЛ 18 сентября 13:00
Черноморец - : - Оболонь
УПЛ 18 сентября 15:30
Полесье - : - Кривбасс
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Битва вчерашних топов, шанс Костышина: превью 7-го тура УПЛ Битва вчерашних топов, шанс Костышина: превью 7-го тура УПЛ "Шахтер" против "Динамо": определились все пары 1/8 финала Кубка Украины "Шахтер" против "Динамо": определились все пары 1/8 финала Кубка Украины Удобный соперник для Украины: стали известны все пары 1/8 финала Евро-2026 по волейболу Удобный соперник для Украины: стали известны все пары 1/8 финала Евро-2026 по волейболу
Мнения
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер