Скандал через провал на ЧС: поліція влаштувала обшуки у Корейській футбольній асоціації

У Південної Кореї триває масштабний скандал навколо футбольної збірної. Національна поліція провела серію рейдів та обшуків у штаб-квартирі Корейської футбольної асоціації (КФА) в Чхонані, а також у її офісах в Сеулі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на південнокорейське інформаційне агентство Yonhap .

Деталі розслідування та кулуарні домовленості

Слідчі органи мають підозри, що керівництво асоціації незаконно втрутилося у процес відбору, порушивши затверджені регламентом процедури, щоб призначити Хон Мьон Бо на посаду технічного директора та згодом головного тренера в липні 2024-го року.

Правоохоронці вилучили офіційну документацію КФА, аби встановити, чи використовували свій вплив колишній президент асоціації Чон Мон Гю та ексдиректор Лі Лім Сен.

В основі кримінального провадження лежаить низка фактів. Зокрема, за даними слідства, ексдиректор Лі Лім Сен взагалі не мав законного права призначати тренерів за регламентом. Проте посадовець зробив офіційну пропозицію Хон Мьон Бо під час неформальної зустрічі в пекарні неподалік від будинку фахівця.

Ексголовного тренера та колишнього очільника асоціації звинувачують у зловживанні довірою, примусі, залякуванні та перешкоджанні законній підприємницькій діяльності.

Вплив результатів ЧС на хід справи

Хоча розслідування триває вже два роки, воно отримало новий поштовх після гучного фіаско національної команди на чемпіонаті світу, де збірна Південної Кореї не змогла вийти з групи. Наприкінці червня Хон Мьон Бо подав у відставку, проте це не вберегло його від переслідувань.

Минулого вівторка поліція провела офіційний допит екснаставника після скарги громадської організації. Крім того, наприкінці минулого місяця діяльність керівництва КФА та обставини призначення тренера стали предметом жорстких слухань у парламенті Південної Кореї.