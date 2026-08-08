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Футбол 08 августа 2026 · 09:00

Первый матч в Каменец-Подольском, испанский опыт и игра ногами: интервью Никиты Федотова

Голкипер "Эпицентра" поделился мнениями о первом матче в УПЛ нового сезона
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Первый матч в Каменец-Подольском, испанский опыт и игра ногами: интервью Никиты Федотова
Никита Федотов (фото: ФК "Эпицентр")

Одним из самых ярких событий первого тура УПЛ стал матч "Эпицентр" – "Оболонь". Дело в том, что это был первый матч УПЛ на территории Хмельницкой области с 1995 года. Хозяева выиграли со счетом 3:0, а вратарю "Эпицентра" Никите Федотову удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

В интервью Sport RBC.UA Никита Федотов поделился мнениями о первом матче в новом сезоне, особенностях своего вратарского стиля игры и карьерном опыте в Испании, а также высказался по поводу следующего соперника команды в УПЛ – черкасского ЛНЗ.

Первый матч УПЛ в Каменце-Подольском

– "Эпицентр" провел первый домашний матч в УПЛ именно в Каменце-Подольском. Какими были эмоции перед стартовым свистком? Чувствовалось ли это исторический день для клуба и города?

– Очень положительные эмоции были, потому что фанаты очень ждали возвращения команды в родные стены. И для нас это тоже был ответственный момент, которого мы очень ждали. Следовательно, эмоции самые положительные, потому что у нас лучшие фанаты.

– Вы неоднократно демонстрировали уверенность в игре ногами. Это талант от природы или навыка, который целенаправленно развивали еще с детства? Насколько современный вратарь сегодня должен быть фактически первым плеймейкером?

– Приятно слышно. Это навык, который я тренирую, но есть еще над чем активно работать. Над этим аспектом мы многое сейчас работаем с нашим тренером голкиперов и с командой. В наше время это вообще важный навык, которым каждый вратарь должен владеть.

Испанская школа и игра ногами

– Вы несколько лет провели в Испании. Насколько именно там изменился стиль игры? Можно ли сказать, что любовь к короткому розыгрышу от ворот и уверенная работа ногами – это следствие испанской футбольной школы?

– Но стиль игры не изменился. Наверное, изменился менталитет и в лучшую сторону. Игра ногами – да, там работал над этим, потому что было тяжело сначала. Но как раз именно этот навык еще нужно улучшать.

- В прошлом сезоне вы не были основным вратарем, но когда получили шанс в конце чемпионата, сразу выдали несколько очень сильных матчей, в частности, отбили пенальти в игре с "Полисьем". Как психологически поддерживать готовность, когда не знаешь, когда получишь свой шанс?

- Очень долго я ждал своего шанса после игры с "Динамо". Надо морально с этим справляться, потому что такова судьба вратарей: ты свой шанс можешь долго ждать, но всегда должен быть готов к этому. Да, это тяжело, но это часть нашей работы.

– По статистике прошлого сезона вы провели лишь четыре матча в УПЛ, но именно после них многие начали говорить о вас как о вратаре, заслуживающем большего доверия. Чувствуете ли вы, что этот отрезок стал переломным в вашей карьере?

– Да, провел всего четыре матча. Но считаю, что это только мое начало в УПЛ и дальше будет больше и лучше, нужно просто демонстрировать уверенную игру в каждом матче, а дальше увидим.

Первый матч в Каменец-Подольском, испанский опыт и игра ногами: интервью Никиты ФедотоваНикита Федотов и болельщики "Эпицентра" (фото: ФК "Эпицентр")

Конкуренция, испанцы в "Эпицентре" и цели на новый сезон

– В "Эпицентре" сейчас достаточно испаноязычных футболистов. Как они отразились на атмосфере внутри команды? Возможно, уже появились какие-то общие традиции, шутки или даже уроки испанского в раздевалке?

– Да, у нас очень много испанцев, но мы с ними хорошо ладим. Есть хорошая атмосфера. Кто-то там разговаривает на английском с ними, я – на испанском. Потому у нас хорошая атмосфера.

– Вам, пожалуй, проще всего находить общий язык именно с испанцами, ведь вы сами выступали в Испании. Помогаете новичкам адаптироваться в Украине?

– Конечно, мой испанский опыт и знание языка мне помогает в общении с испанскими легионерами. Это и им хорошо, потому что так легче адаптироваться. Ибо я своего рода соединяющее звено между тренерами и испанскими легионерами. Чем можем, тем помогаем.

– Со стороны кажется, что "Эпицентр" не боится выходить из обороны из-за короткого паса даже под высоким прессингом. Это тренерское требование или стиль, который нравится самим футболистам?

– Действительно, выходим из обороны из-за короткого паса – это требование тренера. Все футболисты подстроились под этот стиль игры. Пытаемся играть именно так, когда есть возможность.

Первый матч в Каменец-Подольском, испанский опыт и игра ногами: интервью Никиты Федотова

Федотов во время матча против "Оболони" (фото: ФК "Эпицентр")

– Если сравнить футбол в Украине и Испании, то что больше удивляет после возвращения? Темп, борьба, отношение к тактике или что-нибудь другое?

– Украинский футбол выглядит физически сильнее, здесь больше борьбы и сам характер игры жестче. В Испании это встречается в низших лигах. Но Сегунда, Примера, где более квалифицированные футболисты, конечно, там больше технического футбола.

– Какую цель вы ставите перед собой на второй сезон "Эпицентра" в УПЛ: в первую очередь помочь команде сохранить место в элите или уже хочется доказать, что этот коллектив способен бороться за более высокие позиции?

– Во-первых – выигрывать каждый матч и приносить баллы команде и эмоции нашим фанатам и руководству. Не хочу ничего загадывать вперед, но будем стараться играть на победу в каждом матче.

Теги: Футбол УПЛ
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