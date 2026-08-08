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Футбол 08 серпня 2026 · 09:00

Перший матч у Кам'янець-Подільському, іспанський досвід та гра ногами: інтерв'ю Нікіти Федотова

Голкіпер "Епіцентра" поділився думками щодо першого матчу в УПЛ нового сезону
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Перший матч у Кам'янець-Подільському, іспанський досвід та гра ногами: інтерв'ю Нікіти Федотова
Нікіта Федотов (фото: ФК "Епіцентр")

Однією з найяскравіших подій першого туру УПЛ став матч "Епіцентр" – "Оболонь". Річ у тім, що це був перший матч УПЛ на території Хмельницької області з 1995 року. Господарі виграли із рахунком 3:0, а воротарю "Епіцентра" Нікіті Федотову вдалося зберегти свої ворота в недоторканності.

В інтерв'ю Sport RBC.UA Нікіта Федотов поділився думками щодо першого матчу у новому сезоні, особливостями свого воротарського стилю гри та кар'єрному досвіду в Іспанії, а також висловився стосовно наступного суперника команди в УПЛ – черкаського ЛНЗ.

Перший матч УПЛ у Кам'янці-Подільському

– "Епіцентр" провів перший домашній матч в УПЛ саме в Кам'янці-Подільському. Якими були емоції перед стартовим свистком? Чи відчувалося, що це історичний день для клубу й міста?

– Дуже позитивні емоції були, бо фанати дуже чекали повернення команди до рідних стін. І для нас це також був відповідальний момент, якого ми дуже чекали. Відтак, емоції найпозитивніші, бо у нас найкращі фанати.

– Ви неодноразово демонстрували впевненість у грі ногами. Це талант від природи чи навичка, яку цілеспрямовано розвивали ще з дитинства? Наскільки сучасний воротар сьогодні має бути фактично першим плеймейкером?

– Приємно чути. Це навичка, яку я треную, але ще є над чим активно працювати. Над цим аспектом ми багато зараз працюємо із нашим тренером голкіперів і з командою. В наш час це взагалі важлива навичка, якою кожен воротар має володіти.

Іспанська школа та гра ногами

– Ви кілька років провели в Іспанії. Наскільки саме там змінився ваш стиль гри? Чи можна сказати, що любов до короткого розіграшу від воріт і впевнена робота ногами — це наслідок іспанської футбольної школи?

– Та стиль гри не змінився. Певно, змінився менталітет і в кращу сторону. Гра ногами – так, там працював над цим, бо було важко спочатку. Але якраз саме цю навичку ще треба поліпшувати.

– Минулого сезону ви не були основним воротарем, але коли отримали шанс наприкінці чемпіонату, одразу видали кілька дуже сильних матчів, зокрема відбили пенальті у грі з "Поліссям". Як психологічно підтримувати готовність, коли не знаєш, коли саме отримаєш свій шанс?

– Дуже довго я чекав на свій шанс після гри з "Динамо". Треба морально із цим давати раду, бо така вже доля воротарів: ти свій шанс можеш довго чекати, але маєш завжди бути готовим до цього. Так, це важко, але це частина нашої роботи.

– За статистикою минулого сезону ви провели лише чотири матчі в УПЛ, але саме після них багато хто почав говорити про вас як про воротаря, який заслуговує більшої довіри. Чи відчуваєте, що цей відрізок став переломним у вашій кар'єрі?

– Так, провів лише чотири матчі. Але вважаю, що це тільки мій початок в УПЛ і далі буде більше та краще, треба просто демонструвати впевнену гру у кожному матчі, а далі побачимо.

Перший матч у Кам'янець-Подільському, іспанський досвід та гра ногами: інтерв'ю Нікіти ФедотоваНікіта Федотов та вболівальники "Епіцентра" (фото: ФК "Епіцентр")

Конкуренція, іспанці в "Епіцентрі" та цілі на новий сезон

– В "Епіцентрі" зараз достатньо іспаномовних футболістів. Як вони вплинули на атмосферу всередині команди? Можливо, вже з'явилися якісь спільні традиції, жарти чи навіть уроки іспанської в роздягальні?

– Так, у нас дуже багато іспанців, але ми з ними добре ладнаємо. Маємо хорошу атмосферу. Хтось там розмовляє англійською з ними, я – іспанською. Тому у нас хороша атмосфера.

– Вам, мабуть, найпростіше знаходити спільну мову саме з іспанцями, адже ви самі виступали в Іспанії. Чи допомагаєте новачкам адаптуватися в Україні?

– Звісно, мій іспанський досвід і знання мови мені допомагає у спілкуванні із іспанськими легіонерам. Це і їм добре, бо так легше адаптуватися. Бо я свого роду з'єднуюча ланка між тренерами та іспанськими легіонерами. Чим можемо, тим допомагаємо.

– З боку здається, що "Епіцентр" не боїться виходити з оборони через короткий пас навіть під високим пресингом. Це тренерська вимога чи вже стиль, який подобається самим футболістам?

– Дійсно, виходимо з оборони через короткий пас – це вимога тренера. Усі футболісти підлаштувалися під цей стиль гри. Намагаємося грати саме так, коли є можливість.

Перший матч у Кам'янець-Подільському, іспанський досвід та гра ногами: інтерв'ю Нікіти Федотова

Федотов під час матчу проти "Оболоні" (фото: ФК "Епіцентр")

– Якщо порівняти футбол в Україні та Іспанії, то що найбільше дивує після повернення? Темп, боротьба, ставлення до тактики чи щось інше?

– Український футбол виглядає більш фізично сильнішим, тут більше боротьби і сам характер гри жорсткіший. В Іспанії це зустрічається у нижчих лігах. Але Сегунда, Примера, де кваліфікованіші футболісти, то звісно, там більше технічного футболу.

– Яку мету ви ставите перед собою на другий сезон "Епіцентра" в УПЛ: насамперед допомогти команді зберегти місце в еліті чи вже хочеться довести, що цей колектив здатен боротися за значно вищі позиції?

– По-перше – вигравати кожен матч та приносити бали команді та емоції нашим фанатам та керівництву. Не хочу нічого загадувати наперед, але будемо намагатися грати на перемогу у кожному матчі.

Теги: Футбол УПЛ
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