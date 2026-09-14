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Другое 14 сентября 2026 · 15:32

Президент FIA рассказал о будущем Фернандо Алонсо в Формуле-1

Двухкратный чемпион мира рассказал руководителю федерации о своих планах
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Президент FIA рассказал о будущем Фернандо Алонсо в Формуле-1
У Алонсо есть планы на следующий сезон Формулы-1 (Фото: fernandoalo_oficial, Instagram)
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Президент Международной автомобильной федерации Мохаммед бен Сулайем рассказал о будущем звездного испанского пилота Фернандо Алонсо. По словам руководителя организации, ветеран лично пообещал ему продолжить карьеру в чемпионате.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Sky Sport.

Обещание президенту FIA

Сейчас у 45-летнего испанского гонщика все еще нет официального подписанного контракта на следующий сезон, из-за чего в медиа активно ходят слухи о его возможном окончательном уходе из Формули-1. Однако во время личного общения Алонсо развеял эти опасения.

"Фернандо сказал, что он останется. Сегодня он мне это пообещал. Он сказал: "Я остаюсь", - рассказал Бен Сулайем.

Сложный сезон-2026

Нынешний розыгрыш чемпионата складывается для Алонсо очень непросто. За 13 проведенных гонок сезона-2026 на счету испанца всего три набранных очка. Это его самый плохой показатель после аналогичного количества этапов еще с дебютного сезона-2001.

Тогда испанец выступал за "Минарди" и вообще не заезжал в очковую зону. В частности, на недавнем домашнем этапе на новой трассе в Мадриде пилот финишировал только на 17-й позиции.

Ранее мы сообщали, что Льюис Хэмилтон поставил "Феррари" жесткое требование после инцидента на Гран-при Италии.

Теги: Формула-1
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