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Футбол 08 серпня 2026 · 16:49

Мегатрансфер в АПЛ: Гімараеш офіційно перейшов в "Арсенал"

28-річний бразильський півзахисник підписав чотирирічний контракт зі столичним клубом
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Мегатрансфер в АПЛ: Гімараеш офіційно перейшов в "Арсенал"
Бразилець має посилити центр поля англійських чемпіонів (Фото: Arsenal FC)

Лондонський "Арсенал" підтвердив завершення одного з найгучніших трансферів літа. Склад чинних чемпіонів Англії поповнив центральний півзахисник Бруно Гімараеш.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси ФК "Арсенал".

Угода та перепис рекордних списків

Бруно Гімараеш уклав із "канонірами" контракт за схемою "4+1" - на чотири роки з можливістю продовження ще на один сезон. Для "Арсенала" трансфер бразильця вартістю 87,5 млн євро став другим найдорожчим в історії.

Більше лондонці сплачували лише за Деклана Райса (116,6 млн євро в сезоні-2023/24).

Розпродаж лідерів у "Ньюкаслі"

Для "сорок" відхід Гімараеша став черговою болючою втратою у поточне трансферне вікно. Клуб уже залишили Сандро Тоналі та Ентоні Гордон. Продаж бразильця за 87,5 млн євро став третім за сумою у клубній історії "сорок".

Топ-5 найдорожчих продажів в історії "Ньюкасла" зараз виглядають так:

  1. Александер Ісак - 145 млн євро (у "Ліверпуль", 2025/26)
  2. Сандро Тоналі - 108 млн євро (у "Тоттенгем", 2026/27)
  3. Бруно Гімараеш - 87,5 млн євро (в "Арсенал", 2026/27)
  4. Ентоні Гордон - 80 млн євро (у "Барселону", 2026/27)
  5. Елліот Андерсон - 41,2 млн євро (у "Ноттінгем Форест", 2024/25)

У минулому сезоні Гімараеш демонстрував відмінну продуктивність, забивши 9 голів та віддавши 8 асистів у 41 матчі в усіх турнірах.

Раніше ми повідомляли, що "Ліверпуль" домовився про оренду капітана "Барселони" Рональда Араухо.

Теги: Футбол Арсенал
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