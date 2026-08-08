Мегатрансфер в АПЛ: Гимараеш официально перешел в "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" подтвердил завершение одного из самых громких трансферов лета. Состав действующих чемпионов Англии пополнил центральный полузащитник Бруно Гимараеш.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы ФК "Арсенал" .

Соглашение и перепись рекордных списков

Бруно Гимараеш заключил с "канонирами" контракт по схеме "4+1" - на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Для "Арсенала" трансфер бразильца стоимостью 87,5 млн евро стал вторым самым дорогим в истории.

Больше лондонцы платили только за Деклана Райса (116,6 млн евро в сезоне-2023/24).

Распродажа лидеров в "Ньюкасле"

Для "сорок" уход Гимараэша стал очередной болезненной утратой в текущее трансферное окно. Клуб уже покинули Сандро Тонали и Энтони Гордон. Продажа бразильца за 87,5 млн евро стала третьей по сумме в клубной истории "сорок".

Топ-5 самых дорогих продаж в истории "Ньюкасла" сейчас выглядят так:

Александер Исак - 145 млн евро (в "Ливерпуль", 2025/26) Сандро Тонали - 108 млн евро (в "Тоттенгэме", 2026/27) Бруно Гимараеш - 87,5 млн евро (в "Арсенал", 2026/27) Энтони Гордон - 80 млн евро (у "Барселона", 2026/27) Эллиот Андерсон - 41,2 млн евро (в "Ноттингем Форест", 2024/25)

В прошлом сезоне Гимараеш демонстрировал отличную производительность, забив 9 голов и отдав 8 ассистов в 41 матче во всех турнирах.