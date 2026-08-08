"Ливерпуль" договорился об аренде капитана "Барселоны"

"Ливерпуль" находится в шаге от громкого трансфера в линию защиты. Англичане близки к подписанию центрального защитника "Барселоны" Рональда Араухо.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на BBC .

Детали сделки и причины перехода

Ожидается, что 27-летний футболист присоединится к расположению "Ливерпуля" уже в эти выходные для прохождения медицинского осмотра и завершения формальностей.

Руководство "красных" активизировало поиски центрального защитника после того, как Ибраима Конате покинул "Энфилд" и перешел в мадридский "Реал" на правах свободного агента.

Несмотря на то, что Араухо связан контрактными обязательствами с "Барселоной" до 2031 года и завершил прошлый сезон в статусе капитана команды, его игровое время существенно сократилось. В прошлом розыгрыше Ла Лиги уругваец лишь 11 раз выходил в стартовом составе, поскольку тренерский штаб предпочитал связку Жерара Мартина и Пау Кубарси.

Опыт Араухо в Испании

Уругвайский защитник присоединился к структуре "каталонцев" в 2018 году с "Бостон Ривер".

За это время он успел провести более 200 поединков в футболке "сине-гранатовых" и получил с командой три чемпионских титула Ла Лиги за последние четыре сезона.