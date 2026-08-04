Новый этап в Нидерландах: "Аякс" подписал голкипера "Барселоны"

"Аякс" официально объявил о трансфере вратаря "Барселоны" Марка-Андре тер Штегена. 34-летний немецкий голкипер присоединился к нидерландскому гранду на правах аренды, рассчитанной до лета 2027 года.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт "Аякса" .

Перезагрузка карьеры после травмы

В январе текущего года Тер Штеген выступал на правах аренды за испанскую "Жирону". Однако он провел за каталонцев всего два матча. Затем немец получил тяжелую травму подколенного сухожилия и долгое время находился в лазарете.

Именно это повреждение помешало опытному голкиперу попасть в окончательную заявку сборной Германии на чемпионат мира-2026.

Трансфер в Амстердам воссоединит тер Штегена с тренерским штабом: в начале июня главным тренером "Аякса" назначили бывшего вождя "Жироны" Мичела.

Контекст для "Аякса"

Прошлый сезон в Эредивизе оказался непростым для амстердамцев – команда финишировала на 5 месте в турнирной таблице. Впрочем, благодаря успешному выступлению в итоговом плей-офф "Аякс" получил пропуск к квалификации Лиги конференций.

Опыт Тер Штегена должен помочь амстердамскому клубу вернуть стабильность в защите и снова бороться за самые высокие позиции на арене.