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Футбол 04 серпня 2026 · 15:50

Новий етап у Нідерландах: "Аякс" підписав голкіпера "Барселони"

34-річний німецький воротар виступатиме за амстердамський клуб до літа 2027 року
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Новий етап у Нідерландах: "Аякс" підписав голкіпера "Барселони"
Тер Штеген спробує відновитися після важкої травми (Фото: ФК "Аякс")

"Аякс" офіційно оголосив про трансфер воротаря "Барселони" Марка-Андре тер Штегена. 34-річний німецький голкіпер приєднався до нідерландського гранда на правах оренди, яка розрахована до літа 2027 року.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт "Аякса".

Перезавантаження кар'єри після травми

У січні поточного року Тер Штеген виступав на правах оренди за іспанську "Жирону". Проте він провів за каталонців лише два матчі. Потім німець зазнав важкої травми підколінного сухожилля та тривалий час перебував у лазареті.

Саме це ушкодження завадило досвідченому голкіперу потрапити до остаточної заявки збірної Німеччини на чемпіонат світу-2026.

Трансфер до Амстердама возз'єднає тер Штегена з тренерським штабом: на початку червня головним тренером "Аякса" призначили колишнього керманича "Жирони" Мічела.

Контекст для "Аякса"

Минулий сезон у Ередівізі виявився непростим для амстердамців - команда фінішувала на 5-му місці в турнірній таблиці. Втім, завдяки успішному виступу в підсумковому плей-оф "Аякс" здобув перепустку до кваліфікації Ліги конференцій.

Досвід Тер Штегена має допомогти амстердамському клубу повернути стабільність у захисті та знову боротися за найвищі позиції на арені.

Раніше ми повідомляли, що "Челсі" оголосив про трансфер досвідченого ветерана Джордана Гендерсона.

Теги: Футбол Барселона Аякс
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