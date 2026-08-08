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Футбол 08 серпня 2026 · 14:50

"Ліверпуль" домовився про оренду капітана "Барселони"

Центральний захисник каталонців має закрити прогалину в обороні мерсисайдців після відходу Конате
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Ліверпуль" домовився про оренду капітана "Барселони"
Араухо втратив стабільне стартове місце в складі каталонців (Фото: ronaldaraujo_4, Instagram)

"Ліверпуль" перебуває за крок від гучного трансферу в лінію захисту. Англійці близькі до підписання центрального захисника "Барселони" Рональда Араухо.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на BBC.

Деталі угоди та причини переходу

Очікується, що 27-річний футболіст приєднається до розташування "Ліверпуля" вже цими вихідними для проходження медичного огляду та завершення формальностей.

Керівництво "червоних" активізувало пошуки центрального захисника після того, як Ібраіма Конате залишив "Енфілд" та перейшов до мадридського "Реала" на правах вільного агента.

Попри те, що Араухо пов'язаний контрактними зобов'язаннями з "Барселоною" до 2031-го року та завершив минулий сезон у статусі капітана команди, його ігровий час суттєво скоротився. У минулому розіграші Ла Ліги уругваєць лише 11 разів виходив у стартовому складі, оскільки тренерський штаб віддавав перевагу зв'язці Жерара Мартіна та Пау Кубарсі.

Досвід Араухо в Іспанії

Уругвайський захисник приєднався до структури "каталонців" у 2018-му році з "Бостон Рівер".

За цей час він встиг провести понад 200 поєдинків у футболці "синьо-гранатових" та здобув із командою три чемпіонські титули Ла Ліги за останні чотири сезони.

Раніше ми повідомляли, що "Барселона" втратила також воротаря - Мар-Андре тер Штеген перейшов до "Аякса".

Теги: Футбол Ливерпуль Барселона
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