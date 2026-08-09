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Теніс 09 серпня 2026 · 00:02

Костюк зазнала поразки у насиченому матчі зі Свьонтек

Українка провела гідний поєдинок, але завершила виступи у Торонто
Данило Вереітін Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Костюк зазнала поразки у насиченому матчі зі Свьонтек
Марта Костюк (фото: NBO Toronto)

Українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до чвертьфіналу турніру WTA 1000 у Торонто. В 1/8 24-річну українку зупинила титулована представниця Польщі Іга Свьонтек.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Хід матчу Костюк – Свьонтек

У першому сеті суперниці тішили публіку великою кількістю брейків: здавалося, що гейми на чужій подачі вони вигравали частіше, ніж на своїй. Марта повела із рахунком 4:2, але на своїй подачі віддала гейм суперниці. Утім, українка швидко провернула зворотній трюк, забравши наступний гейм всуху. У заключному геймі Свьонтек заробила чотири брейк-поінти, але жодного з них не реалізувала – 6:3 на користь Костюк.

Друга партія вийшла для Марти куди складнішою: Свьонтек забрала три гейми поспіль і Костюк довелося відіграватися. Але все, що змогла українка, це виграти один гейм на своїй подачі. За рахунку 5:1 на користь польської представниці на корті розгорнулася неабияка баталія: Костюк не реалізувала три брейк-поінти, а Свьонтек подавала на сет чотири рази. Зрештою, саме четверта спроба принесла їй успіх – 6:1.

Третій сет за початком нагадував попердній: Свьонтек повела із рахунком 2:0, але тепер Костюк швидше змогла відіграти один гейм. І все ж, перевага Іги далася взнаки: вона швидко довела справу до 5:2 на свою користь, а заключний гейм знову показав проблему Свьонтек: матч-поінт вона реалізувала лише з шостої спроби.

У наступному раунді Свьонтек зіграє із безпрапорною Діаною Шнайдер.

Марта Костюк у сезоні 2026

Попри цю поразку, цей сезон для Марти Костюк є найуспішнішим у кар'єрі. Вона оновила особистий рекорд у світовому рейтингу, посівши 11 позицію. Цьому сприяли півфінали "Ролан Гаррос" та "Вімблдону", а також перемога на турнірі WTA 1000 у Мадриді.

Цікаво, що після півфіналу "Вімблдону" Костюк не грала майже місяць. Турнір у Торонто став для неї першим після мейджору у Лондоні.

Очні зустрічі Костюк і Свьонтек

Суперниці добре знають одна одну: вперше вони зустрілися на "Ролан Гаррос" у 2021 році. Тоді в двох сетах перемогу святкувала Свьонтек. Такий же результат було зафіксовано за три роки в американському Індіанаполісі. Того ж року і знову ж у двох сетах Свьонтек перемогла Костюк вже в серпні, у Цинцинатті.

Однак на цьогорічному "Ролан Гаррос" Марта Костюк зламала цю неприємну серію, обігравши Свьонтек в 1/8 фіналу (7:5, 6:1).

Раніше ми розповідали, що американська тенісистка Коко Гофф виступила із критикою WTA щодо проведення генних тестів.

Теги: Теніс Марта Костюк
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