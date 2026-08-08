Генні тести в тенісі: Коко Гофф виступила з критикою ініціативи

Жіноча тенісна асоціація WTA запровадила нову медичну політику - відтепер усі гравчині зобов'язані пройти одноразове обов'язкове генне тестування для допуску до Олімпіади-2028. Це рішення викликало дискусії, до яких долучилась і провідна тенісистка Коко Гофф.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання ESPN .

Суть нового тестування та реакція Гофф

Згідно з оновленим регламентом WTA, спортсменок перевірятимуть на наявність гена SRY - ділянки ДНК, що зазвичай розташована на Y-хромосомі та запускає розвиток чоловічих статевих ознак в утробі. В Асоціації наголосили, що правило чітко розмежовує біологічну стать та гендерну ідентичність, і не має на меті виявити неповагу до чиєїсь гідності.

Коко Гофф прокоментувала нововведення на пресконференції після своєї перемоги на турнірі в Торонто.

"Я згодна з тим, що потрібно намагатися захистити справедливість у жіночому спорті. Але мені дуже не подобаються напади, які це провокує. Люди, яким насправді байдуже на спорт, просто використовують це як привід для агресії проти транс-спільноти - і я зовсім не фанатка такого підходу", - заявила 22-річна американка.

Вона також додала, що процесу бракувало прозорості, оскільки багато тенісисток дізналися про радикальні зміни вже після офіційного оголошення.

Що кажуть інші зірки туру

Свою думку щодо медичного скринінгу висловила і друга ракетка світу Єлена Рибакіна.

"Якщо нам потрібно це зробити, ми це зробимо. Не скажу, що це було абсолютно непотрібно, але, як на мене, без цих тестів усе теж було гаразд. Та якщо є така вимога - ми підкоримося", - зазначила спортсменка.

А от третя ракетка світу Джессіка Пегула переконана, що WTA просто вирішила оновити свою політику у відповідність до інших спортивних організацій.

"Особисто я наразі не маю жодних заперечень щодо цього. Наскільки мені відомо, ніхто з тенісисток не висловлював невдоволення чи зауважень. Ми проходили цілу програму ознайомлення: нам показали відео, провели інформаційний курс, пояснили, як відбуватиметься впровадження нових правил і чому це робиться", - зазначила вона.

Наразі залишається невідомим, чи виступають на рівні WTA чи Олімпіади трансгендерні жінки, тому доцільність поспішного впровадження правила викликає питання у фахівців. Подібні обов'язкові генні перевірки вже діють у легкій атлетиці, лижному спорті та боксі, проте правозахисні організації та активісти продовжують жорстко критикувати такі заходи, називаючи їх дискримінаційними.