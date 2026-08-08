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Теннис 08 августа 2026 · 11:32

Генные тесты в теннисе: Коко Гофф выступила с критикой инициативы

Двухкратная чемпионка турниров Grand Slam поддержала честную конкуренцию в женском спорте, но осудила волну вражды из-за новой инициативы
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Генные тесты в теннисе: Коко Гофф выступила с критикой инициативы
Четвертая ракетка мира недовольна недостаточной коммуникацией от WTA (Фото: cocogauff, Instagram)

Женская теннисная ассоциация WTA ввела новую медицинскую политику - отныне все спортсменки обязаны пройти однократное обязательное генное тестирование для допуска к Олимпиаде-2028. Это решение вызвало дискуссии, к которым присоединилась и ведущая теннисистка Коко Гофф.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание ESPN.

Суть нового тестирования и реакция Гофф

Согласно обновленному регламенту WTA, спортсменок будут проверять на наличие гена SRY - участка ДНК, обычно расположенного на Y-хромосоме и запускающего развитие мужских половых признаков в утробе. В Ассоциации отметили, что правило четко разграничивает биологический пол и гендерную идентичность, и не имеет целью проявить неуважение к чьему-либо достоинству.

Коко Гофф прокомментировала нововведения на пресс-конференции после своей победы на турнире в Торонто.

"Я согласна с тем, что нужно пытаться защитить справедливость в женском спорте. Но мне очень не нравятся нападения, которые это провоцирует. Люди, которым действительно безразлично спорт, просто используют это как повод для агрессии против транс-сообщества - и я вовсе не фанатка такого подхода", - заявила 22-летняя американка.

Она также добавила, что процессу не хватало прозрачности, поскольку многие теннисистки узнали о радикальных изменениях уже после официального объявления.

Что говорят другие звезды тура

Свое мнение по медицинскому скринингу высказала и вторая ракетка мира Елена Рыбакина.

"Если нам нужно это сделать, мы это сделаем. Не скажу, что это было совершенно ненужно, но, мне кажется, без этих тестов все тоже было в порядке. Но если есть такое требование - мы подчинимся", - отметила спортсменка.

А вот третья ракетка мира Джессика Пегула убеждена, что WTA просто решила обновить свою политику в соответствии с другими спортивными организациями.

"Лично я пока не имею никаких возражений по этому поводу. Насколько мне известно, никто из теннисисток не выражал недовольства или замечаний. Мы проходили целую программу ознакомления: нам показали видео, провели информационный курс, объяснили, как будет происходить внедрение новых правил и почему это делается", - отметила она.

Пока остается неизвестным, выступают ли на уровне WTA или Олимпиады трансгендерные женщины, поэтому целесообразность поспешного внедрения правила вызывает вопросы у специалистов. Подобные обязательные генные проверки уже действуют в легкой атлетике, лыжном спорте и боксе, однако правозащитные организации и активисты продолжают жестко критиковать такие мероприятия, называя их дискриминационными.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович предложил радикально изменить правила тенниса.

Теги: Теннис
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