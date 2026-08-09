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Теннис 09 августа 2026 · 00:02

Костюк потерпела поражение в насыщенном матче со Свентек

Украинка провела достойный поединок, но завершила выступления в Торонто
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Костюк потерпела поражение в насыщенном матче со Свентек
Марта Костюк (фото: NBO Toronto)

Украинская теннисистка Марта Костюк не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Торонто. В 1/8 24-летнюю украинку остановила титулованная представительница Польши Ига Свентек.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Ход матча Костюк – Свентек

В первом сете соперницы радовали публику большим количеством брейков: казалось, что гейма на чужой подаче они выигрывали чаще, чем на своей. Марта повела со счетом 4:2, но на своей подаче отдала гейм сопернице. Впрочем, украинка быстро провернула обратный трюк, забрав следующий гейм всухую. В заключительном гейме Свентек заработала четыре брейк-поинта, но ни одного из них не реализовала – 6:3 в пользу Костюк.

Вторая партия получилась для Марты куда сложнее: Свентек забрала три гейма подряд и Костюк пришлось отыгрываться. Но все, что украинка смогла, это выиграть один гейм на своей подаче. При счете 5:1 в пользу польской представительницы на корте развернулась изрядная баталия: Костюк не реализовала три брейк-поинта, а Свёнтек подавала на сет четыре раза. В конце концов именно четвертая попытка принесла ей успех – 6:1.

Третий сет по началу напоминал предыдущий: Свентек повела со счетом 2:0, но теперь Костюк скорее смогла отыграть один гейм. И все же, преимущество Иги сказалось: она быстро довела дело до 5:2 в свою пользу, а заключительный гейм снова показал проблему Свентек: матч-поинт она реализовала лишь с шестой попытки.

В следующем раунде Свентек сыграет с "нейтральной" Дианой Шнайдер.

Марта Костюк в сезоне 2026

Несмотря на это поражение, этот сезон для Марты Костюк является самым успешным в карьере. Она обновила личный рекорд в мировом рейтинге, заняв 11-ю позицию. Этому способствовали полуфиналы "Ролан Гаррос" и "Уимблдона", а также победа на турнире WTA 1000 в Мадриде.

Интересно, что после полуфинала "Уимблдона" Костюк не играла почти месяц. Турнир в Торонто стал для нее первым после мейджора в Лондоне.

Очные встречи Костюк и Свентек

Соперницы хорошо знают друг друга: впервые они встретились на Ролан Гаррос в 2021 году. Тогда в двух сетах победу праздновала Свентек. Такой же результат был зафиксирован через три года в американском Индианаполисе. В том же году и опять же в двух сетах Свентек победила Костюк уже в августе, в Цинцинатти.

Однако в этом году на "Ролан Гаррос" Марта Костюк сломала эту неприятную серию, обыграв Свентек в 1/8 финала (7:5, 6:1).

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Теги: Теннис Марта Костюк
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