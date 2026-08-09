Циганков не грає на тлі чуток про бойкот: як українці провели останній спаринг "Жирони"

Іспанська "Жирона" завершила підготовку до нового сезону товариським матчем проти "Хімнастіка". У складі каталонців були задіяні двоє українців, а Віктор Циганков знов не грав на тлі чуток про його можливий конфлікт із клубом.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні ресурси каталонської команди .

"Жирона" не втримала перемогу

Матч проти "Хімнастіка", який виступає у третьому за силою дивізіоні Іспанії, відбувся на полі суперника.

"Жирона" відкрила рахунок уже на 8-й хвилині. Абель Руїс скористався своїм моментом і вивів каталонців уперед. Господарям вдалося уникнути поразки наприкінці зустрічі. На 82-й хвилині Мешак Бабанзіла відзначився у воротах "Жирони" та встановив остаточний рахунок – 1:1.

Таким чином, команда завершила міжсезоння нічиєю.

Як зіграли українці

Владислав Крапивцов розпочав зустріч у стартовому складі "Жирони" та провів у воротах всі 90 хвилин.

Олександр Пищур також мав вийти з перших хвилин, однак буквально перед стартом тренерський штаб змінив рішення, випустивши в основі мавританського форварда Дауда Камара. Український нападник з'явився на полі вже після перерви.

Форвард Владислав Ванат до заявки на поєдинок не потрапив.

Окрему увагу привернула відсутність Віктора Циганкова. Український вінгер пропустив уже шостий поспіль товариський матч "Жирони".

Що відбувається з Циганковим

Кілька днів тому "Жирона" повідомила, що Циганков продовжує відновлення після травми. При цьому клуб не уточнював характер пошкодження та терміни повернення 28-річного футболіста.

Водночас напередодні з'явилася інформація про можливий конфлікт українця з клубом через трансферну ситуацію. За повідомленнями ЗМІ, Циганков нібито готовий бойкотувати матчі "Жирони", якщо команда продовжить блокувати його перехід.

Офіційного підтвердження цієї інформації від самого футболіста або клубу наразі немає.

Коли "Жирона" стартує в новому сезоні

Минулого сезону "Жирона" посіла передостаннє місце в Ла Лізі та вилетіла до Сегунди.

Нову кампанію каталонці розпочнуть 16 серпня домашнім матчем проти "Леганеса".