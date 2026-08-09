Цыганков не играет на фоне слухов о бойкоте: как украинцы провели последний спарринг "Жироны"

Испанская "Жирона" завершила подготовку к новому сезону товарищеским матчем против "Химнастика". В составе каталонцев были задействованы двое украинцев, а Виктор Цыганков снова не играл на фоне слухов о его возможном конфликте с клубом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы каталонской команды .

"Жирона" не удержала победу

Матч против "Химнастика", выступающего в третьем по силе дивизионе Испании, прошел на поле соперника.

"Жирона" открыла счет уже на 8-й минуте. Абель Руис воспользовался своим моментом и вывел каталонцев вперед. Хозяевам удалось избежать поражения в конце встречи. На 82-й минуте Мешак Бабанзила отличился в воротах "Жироны" и установил окончательный счет – 1:1.

Таким образом, команда завершила межсезонье ничьей.

Как сыграли украинцы

Владислав Крапивцов начал встречу в стартовом составе "Жироны" и провел в воротах все 90 минут.

Александр Пищур также должен был выйти с первых минут, однако буквально перед стартом тренерский штаб сменил решение, выпустив в основе мавританского форварда Дауда Камара. Украинский нападающий появился на поле уже после перерыва.

Форвард Владислав Ванат в заявку на поединок не попал.

Отдельное внимание привлекло отсутствие Виктора Цыганкова . Украинский вингер пропустил уже шестой подряд товарищеский матч "Жироны".

Что происходит с Цыганковым

Несколько дней назад "Жирона" сообщила, что Цыганков продолжает восстановление после травмы. При этом клуб не уточнял характер повреждения и сроки возвращения 28-летнего футболиста.

В то же время накануне появилась информация о возможном конфликте украинца с клубом из-за трансферной ситуации. По сообщениям СМИ, Цыганков якобы готов бойкотировать матчи "Жироны", если команда продолжит блокировать его переход.

Официального подтверждения этой информации от самого футболиста или клуба пока нет.

Когда "Жирона" стартует в новом сезоне

В прошлом сезоне "Жирона" заняла предпоследнее место в Ла Лиге и вылетела в Сегунду.

Новую кампанию каталонцы начнут 16 августа домашним матчем против "Леганеса".