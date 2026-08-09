Цыганков не играет на фоне слухов о бойкоте: как украинцы провели последний спарринг "Жироны"

Испанская "Жирона" завершила подготовку к новому сезону товарищеским матчем против "Химнастика". В составе каталонцев были задействованы двое украинцев, а Виктор Цыганков снова не играл на фоне слухов о его возможном конфликте с клубом.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальные ресурсы каталонской команды.
Матч против "Химнастика", выступающего в третьем по силе дивизионе Испании, прошел на поле соперника.
"Жирона" открыла счет уже на 8-й минуте. Абель Руис воспользовался своим моментом и вывел каталонцев вперед. Хозяевам удалось избежать поражения в конце встречи. На 82-й минуте Мешак Бабанзила отличился в воротах "Жироны" и установил окончательный счет – 1:1.
Таким образом, команда завершила межсезонье ничьей.
Владислав Крапивцов начал встречу в стартовом составе "Жироны" и провел в воротах все 90 минут.
Александр Пищур также должен был выйти с первых минут, однако буквально перед стартом тренерский штаб сменил решение, выпустив в основе мавританского форварда Дауда Камара. Украинский нападающий появился на поле уже после перерыва.
Форвард Владислав Ванат в заявку на поединок не попал.
Отдельное внимание привлекло отсутствие Виктора Цыганкова . Украинский вингер пропустил уже шестой подряд товарищеский матч "Жироны".
Несколько дней назад "Жирона" сообщила, что Цыганков продолжает восстановление после травмы. При этом клуб не уточнял характер повреждения и сроки возвращения 28-летнего футболиста.
В то же время накануне появилась информация о возможном конфликте украинца с клубом из-за трансферной ситуации. По сообщениям СМИ, Цыганков якобы готов бойкотировать матчи "Жироны", если команда продолжит блокировать его переход.
Официального подтверждения этой информации от самого футболиста или клуба пока нет.
В прошлом сезоне "Жирона" заняла предпоследнее место в Ла Лиге и вылетела в Сегунду.
Новую кампанию каталонцы начнут 16 августа домашним матчем против "Леганеса".
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