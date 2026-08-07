Контракт в Бундеслиге: украинец получил свой шанс в Германии после успеха на Евро-2026

19-летний украинский нападающий Дмитрий Богданов подписал новый контракт с немецким "Унионом". Клуб Бундеслиги официально подтвердил продолжение сотрудничества с юным нападающим после его выступлений на юношеском чемпионате Европы.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.
Условия нового договора не разглашаются, однако предыдущее соглашение украинца было действительным до 2029 года. Игрок отметил, что испытывает большое доверие со стороны руководства и считает берлинскую команду идеальным местом для дальнейшего профессионального роста.
Исполнительный директор "Униона" Хорст Хельдт отметил амбициозность и высокий потенциал нападающего, подчеркнув, что в клубе созданы все условия для дальнейшего прогресса во взрослом футболе.
Богданов присоединился к "Униону" летом 2025 года. В своем первом сезоне в Берлине он преимущественно играл за молодежный состав, но трижды привлекался к основной команде. Форвард уже успел дебютировать в Кубке Германии, где отметился результативной передачей в игре против "Арминии", а также дважды выходил на смену в матчах Бундеслиги.
Воспитанник киевского "Динамо". После начала полномасштабного вторжения в 2022 году переехал в Германию, где выступал за академию дрезденского "Динамо". В сезоне 2023/24 забил 10 голов в 15 матчах за команду U-19 и дебютировал за основную команду дрезденцев в 3-й лиге Германии.
Летом 2025 года перешел в берлинский "Унион". Дебютировал в Бундеслиге в феврале 2026 года в матче против менхенгладбахской "Боруссии".
Стабильно вызывается в юношеские сборные Украины: за команду U-17 забил 5 голов в 9 матчах, а в составе U-19 дважды становился полуфиналистом юношеских Евро (2024 и 2026).
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