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Футбол 07 августа 2026 · 21:49

Контракт в Бундеслиге: украинец получил свой шанс в Германии после успеха на Евро-2026

19-летний Дмитрий Богданов подписал новое соглашение с берлинским "Унионом"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Контракт в Бундеслиге: украинец получил свой шанс в Германии после успеха на Евро-2026
Дмитрий Богданов (фото: fc-union-berlin.de)

19-летний украинский нападающий Дмитрий Богданов подписал новый контракт с немецким "Унионом". Клуб Бундеслиги официально подтвердил продолжение сотрудничества с юным нападающим после его выступлений на юношеском чемпионате Европы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт немецкого клуба.

Детали сделки и реакция футболиста

Условия нового договора не разглашаются, однако предыдущее соглашение украинца было действительным до 2029 года. Игрок отметил, что испытывает большое доверие со стороны руководства и считает берлинскую команду идеальным местом для дальнейшего профессионального роста.

Исполнительный директор "Униона" Хорст Хельдт отметил амбициозность и высокий потенциал нападающего, подчеркнув, что в клубе созданы все условия для дальнейшего прогресса во взрослом футболе.

Богданов присоединился к "Униону" летом 2025 года. В своем первом сезоне в Берлине он преимущественно играл за молодежный состав, но трижды привлекался к основной команде. Форвард уже успел дебютировать в Кубке Германии, где отметился результативной передачей в игре против "Арминии", а также дважды выходил на смену в матчах Бундеслиги.

Кто такой Дмитрий Богданов

Воспитанник киевского "Динамо". После начала полномасштабного вторжения в 2022 году переехал в Германию, где выступал за академию дрезденского "Динамо". В сезоне 2023/24 забил 10 голов в 15 матчах за команду U-19 и дебютировал за основную команду дрезденцев в 3-й лиге Германии.

Летом 2025 года перешел в берлинский "Унион". Дебютировал в Бундеслиге в феврале 2026 года в матче против менхенгладбахской "Боруссии".

Стабильно вызывается в юношеские сборные Украины: за команду U-17 забил 5 голов в 9 матчах, а в составе U-19 дважды становился полуфиналистом юношеских Евро (2024 и 2026).

Ранее мы сообщили, что украинский легионер сменил команду в португальской Примейре.

Теги: Футбол Чемпионат Германии
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