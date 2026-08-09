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Теніс 09 серпня 2026 · 10:47

Світоліна в Торонто ефектно розібралась з топ-суперницею та вийшла на кривдницю Соболенко (відео)

Перша ракетка України вдруге поспіль пробилася до чвертьфіналу канадського "тисячника"
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Світоліна в Торонто ефектно розібралась з топ-суперницею та вийшла на кривдницю Соболенко (відео)
Еліна Світоліна (фото: Getty Images)

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує переконливий виступ на престижному турнірі WTA 1000 у канадському Торонто. Українська тенісистка оформила впевнену перемогу над суперницею з першої десятки світового рейтингу та вже дізналася ім'я наступної опонентки у боротьбі за півфінал.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

WTA 1000. Торонто. 1/8 фіналу

Еліна Світоліна (Україна) – Аманда Анісімова (США) – 6:2, 6:4

Як пройшов матч

У матчі 1/8 фіналу Еліна, яка посідає у світовому списку 9-те місце, зустрічалася із сусідкою в рейтингу – американкою Анісімовою (WTA 10).

З перших хвилин поєдинку Світоліна захопила ініціативу, швидко вийшовши вперед із рахунком 4:0. Першу партію українка впевнено довела до логічного завершення – 6:2.

Другий сет розгортався за схожим сценарієм, де перевага першої ракетки України сягала рахунку 5:1. Попри те, що американка змогла відіграти чотири матчпоінти та скоротити відставання до 5:4, досвід Еліни дозволив їй подати на матч під нуль. Загалом зустріч тривала 1 годину 18 хвилин.

Хто наступна суперниця

Світоліна вчетверте у кар'єрі та другий рік поспіль вийшла до чвертьфіналу в Торонто, де у 2017 році здобувала трофей. Загалом для української тенісистки це вже 28-й чвертьфінал на турнірах категорії WTA 1000.

За вихід до півфіналу Світоліна зіграє проти "нейтральної" Єкатерини Алєксандрової. 19-та ракетка світу в 1/8 фіналу сенсаційно перемогла лідера світового рейтингу – Аріну Соболенко – 7:6, 4:6, 6:4.

Світоліна має перевагу в особистих зустрічах з Алєксандровою – 3:1. Востаннє тенісистки грали між собою у 2021 році.

Чвертьфінальний матч відбудеться у вівторок, 11 серпня.

Раніше в Торонто Марта Костюк зазнала поразки у насиченому матчі зі Ігою Свьонтек.

Теги: Теніс Еліна Світоліна
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