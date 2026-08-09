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Теннис 09 августа 2026 · 10:47

Свитолина в Торонто эффектно разобралась с топ-соперницей и вышла на обидчицу Соболенко (видео)

Первая ракетка Украины второй раз подряд пробилась в четвертьфинал канадского "тысячника"
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Свитолина в Торонто эффектно разобралась с топ-соперницей и вышла на обидчицу Соболенко (видео)
Элина Свитолина (фото: Getty Images)

Первая ракетка Украины Елена Свитолина продолжает уверенно выступать на престижном турнире WTA 1000 в канадском Торонто. Украинская теннисистка одержала убедительную победу над соперницей из первой десятки мирового рейтинга и уже узнала имя следующей оппонентки в борьбе за выход в полуфинал.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на результат матча.

WTA 1000. Торонто. 1/8 финала

Элина Свитолина (Украина) – Аманда Анисимова (США) – 6:2, 6:4

Как прошел матч

В матче 1/8 финала Элина, которая занимает 9-е место в мировом списке, встречалась с соседкой по рейтингу – американкой Анисимовой (WTA 10).

С первых минут поединка Свитолина захватила инициативу, быстро выйдя вперед со счетом 4:0. Первую партию украинка уверенно довела до логического завершения – 6:2.

Второй сет развивался по схожему сценарию, и преимущество первой ракетки Украины достигало 5:1. Несмотря на то, что американка смогла отыграть четыре матчбола и сократить отставание до 5:4, опыт Элины позволил ей подать на матч под ноль. В общей сложности встреча длилась 1 час 18 минут.

Кто следующая соперница

Свитолина четвертый раз в карьере и второй год подряд вышла в четвертьфинал в Торонто, где в 2017 году добывала трофей. Всего для украинской теннисистки это уже 28-й четвертьфинал на турнирах категории WTA 1000.

За выход в полуфинал Свитолина сыграет против "нейтральной" Екатерины Александровой. 19-я ракетка мира в 1/8 финала сенсационно победила лидера мирового рейтинга – Арину Соболенко – 7:6, 4:6, 6:4.

Свитолина имеет преимущество в личных встречах с Александровой – 3:1. В последний раз теннисистки играли между собой в 2021 году.

Четвертьфинальный матч состоится во вторник, 11 августа.

Ранее в Торонто Марта Костюк потерпела поражение в насыщенном матче с Игой Свентек.

Теги: Теннис Элина Свитолина
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