"Де Жадсон, де?": легенда "Шахтаря" опинився за гратами у Бразилії

Колишній півзахисник донецького "Шахтаря" та збірної Бразилії Жадсон потрапив у гучний кримінальний скандал на батьківщині. 42-річного екс-футболіста затримала поліція штату Парана за підозрою у домашньому насильстві.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Globo Esporte .

"Звичайна сімейна бійка"

Інцидент стався в місті Камбе. За даними поліцейського звіту, цивільна дружина Жадсона заявила, що під час палкої сварки екс-гравець схопив її обома руками за шию та намагався задушити. Правоохоронці, які прибули на виклик, зафіксували на тілі жінки характерні сліди ушкоджень.

Жертва також зізналася, що це вже не перший випадок фізичного насильства з боку футболіста, однак раніше вона не зверталася до правоохоронців. Наразі Жадсону висунули офіційні звинувачення в нанесенні тілесних ушкоджень та образі, після чого його відправили до в'язниці. Сам екс-гравець провини не визнає, заявивши лише, що це була "звичайна сімейна бійка".

Легенда "гірників" та автор легендарного мему

Жадсон захищав кольори донецького "Шахтаря" протягом восьми сезонів – з 2004 по 2012 рік. Саме його точний удар у фіналі проти німецького "Вердера" приніс "гірникам" історичний Кубок УЄФА 2009 року.

Українським уболівальникам бразилець також запам'ятався культовою фразою "Де "Динамо", де?", яку він емоційно вигукнув після матчу з киянами у півфіналі того ж єврокубкового турніру.

Після завершення виступів в Україні півзахисник грав на батьківщині – за "Сан-Паулу", "Корінтіанс" та "Атлетіко Паранаенсе", а у 2022 році офіційно повісив бутси на цвях.