"Где Жадсон, где?": легенда "Шахтера" оказался за решеткой в Бразилии

Бывший полузащитник донецкого "Шахтера" и сборной Бразилии Жадсон попал в громкий криминальный скандал на родине. 42-летнего экс-футболиста задержала полиция штата Парана по подозрению в домашнем насилии.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Globo Esporte .

"Обычная семейная драка"

Инцидент произошел в городе Камбе. Согласно полицейскому отчету, гражданская жена Жадсона заявила, что во время ссоры экс-игрок схватил ее обеими руками за шею и пытался задушить. Правоохранители, прибывшие на вызов, зафиксировали на теле женщины характерные следы повреждений.

Жертва также призналась, что это уже не первый случай физического насилия со стороны футболиста, однако ранее она не обращалась в правоохранительные органы. В настоящее время Жадсону предъявили официальные обвинения в нанесении телесных повреждений и оскорблении, после чего его отправили в тюрьму. Сам экс-игрок своей вины не признает, заявив лишь, что это была "обычная семейная ссора".

Легенда "горняков" и автор легендарного мема

Жадсон защищал цвета донецкого "Шахтера" в течение восьми сезонов – с 2004 по 2012 год. Именно его точный удар в финале против "Вердера" принес "горнякам" исторический Кубок УЕФА 2009 года.

Украинским болельщикам бразилец также запомнился культовой фразой "Где "Динамо", где?", которую он эмоционально выкрикнул после матча с киевлянами в полуфинале того же еврокубкового турнира.

После завершения выступлений в Украине полузащитник играл на родине – за "Сан-Паулу", "Коринтианс" и "Атлетико Паранаэнсе", а в 2022 году официально повесил бутсы на гвоздь.