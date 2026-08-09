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Футбол 09 серпня 2026 · 17:28

"Шахтар" ціною втрати лідера дотиснув "Епіцентр" у важкому матчі УПЛ (відео)

"Гірники" зламали опір суперника по перерві
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Шахтар" ціною втрати лідера дотиснув "Епіцентр" у важкому матчі УПЛ (відео)
Матч "Епіцентр" – "Шахтар" (фото: ФК "Епіцентр")

У 2-му турі української Прем’єр-ліги донецький "Шахтар" здобув непросту перемогу над "Епіцентром" з Кам'янця-Подільського. Попри кадрову втрату на початку зустрічі, донеччани змогли дотиснути суперника завдяки двом влучним ударам у другому таймі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат матчу.

УПЛ. 2-й тур

"Епіцентр" – "Шахтар" – 0:2

Голи: Очеретько, 49, Назарина, 77.

Втрата Педріньйо та сухий перший тайм

З самого початку зустрічі підопічні Арди Турана заволоділи ініціативою, проте дуже скоро зіткнулися з серйозною проблемою. Вже на 10-й хвилині: Педріньйо зазнав ушкодження і змушений був покинути поле.

"Епіцентр" діяв організовано і навіть створив найнебезпечніший момент першої половини – Сіфуентес пройшов оборону донеччан і віддав пас на Сидуна, але "Шахтар" урятував сейв Різника.

"Гірники" відповіли гострим ударом Грама головою, з яким упорався воротар господарів Федотов. Зрештою, на перерву команди пішли за нульової нічиєї.

Підключення Очеретька та гармата Назарини

Ключовий перелом у грі стався на 49-й хвилині. Мендоза виконав точну подачу з лівого флангу, а Очеретько опинився на позиції форварда й спрямував м'яч у сітку.

Остаточну крапку в протистоянні на 77-й хвилині поставив Назарина, який вийшов замість травмованого Педріньйо ще в першому таймі. Півзахисник наважився на розкішний удар з-за меж штрафного майданчика точно в дальній кут воріт. "Епіцентр" намагався відігратися через серію замін Сергія Нагорняка, проте "Шахтар" упевнено втримав переможний результат.

Також сьогодні в УПЛ "Кривбас" розбив "Зорю" завдяки ударній десятихвилинці.

Теги: УПЛ Шахтар Футбол
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