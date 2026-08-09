УПЛ: "Кривбас" розбив "Зорю" завдяки ударній десятихвилинці (відео)

У 2-му турі української Прем'єр-ліги криворізький "Кривбас" здобув несподівану та переконливу виїзну перемогу над луганською "Зорею". Поступаючись за ходом зустрічі, гості переломили перебіг подій після перерви та оформили яскравий камбек.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на результат зустрічі .

УПЛ, 2-й тур

"Зоря" – "Кривбас" – 1:3

Голи: Мпанзу (автогол), 30 – Сек, 56, Герберт, 61, Наві, 65

Різний старт суперників

До очного протистояння команди підійшли у кардинально різному настрої. У першому турі "Зоря" здобула переконливу перемогу 2:0 над "Колосом". Натомість "Кривбас" стартував із гучного домашнього провалу, розгромно поступившись "Карпатам" (1:4).

Через це саме луганці вважалися беззаперечними фаворитами. Втім, поєдинок на київському стадіоні "Динамо" ім. В. Лобановського зламав усі попередні прогнози.

Камбек від "Кривбаса"

Перша половина гри минула у гострій боротьбі. Гості могли виходити вперед ще на перших хвилинах, але після удару Герберта "Зорю" врятувала хрестовина.

Втім, рахунок на 30-й хвилині відкрили луганці завдяки курйозному автоголу Мпанзу. До перерви господарі могли подвоїти перевагу, але Слесар з ідеальної позиції пробив вище воріт.

Справжній перелом стався у другому таймі. Захист "Зорі" тричі поспіль припустився грубих помилок, якими криворіжці скористалися на повну. Спочатку Сек відновив паритет на 56-й хвилині, згодом Герберт розкішним ударом у "дев'ятку" вивів гостей уперед, а вже на 65-й хвилині Наві зробив рахунок 1:3.

"Зоря" намагалася врятувати гру та створила кілька забійних моментів, проте голкіпер "Кривбаса" Кемкін видав серію дивовижних сейвів після ударів Будківського та Глущенка.

Вольова звитяга дозволила підопічним Патріка ван Леувена перекрити невдачу стартового туру та здобути перші три очки в сезоні.