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Футбол 07 серпня 2026 · 19:17

"Динамо" офіційно відпустило захисника до новачка УПЛ: він уже в заявці

Олексій Гусєв виступатиме за "Чорноморець" і закриє найпроблемнішу позицію одеситів
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Динамо" офіційно відпустило захисника до новачка УПЛ: він уже в заявці
Олексій Гусєв (фото: ФК "Динамо")

Київське "Динамо" погодило перехід правого захисника Олексія Гусєва до одеського "Чорноморця". 21-річний футболіст виступатиме за "моряків" на правах річної оренди та вже офіційно внесений до заявки команди на поточний сезон Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Закриття проблемної позиції

Гусєв обрав у новій команді 23-й номер і вже фігурує в ростері одеситів на офіційному сайті УПЛ. Очікується, що молодий фулбек допоможе тренерському штабу закрити праву бровку оборони, яка залишалася однією з найпроблемніших кадрових позицій клубу після старту чемпіонату.

На початку серпня Олексій ще встиг зіграти за "Динамо" у першості U-21 проти "Лівого Берега", проте для забезпечення стабільної ігрової практики на дорослому рівні було ухвалено рішення про оренду.

&quot;Динамо&quot; офіційно відпустило захисника до новачка УПЛ: він уже в заявці

Відкладений дебют

Минулий сезон захисник також провів на правах оренди, виступаючи за "Кудрівку". У складі команди він відіграв 16 поєдинків та відзначився двома асистами.

Чинна угода гравця з київським клубом розрахована до червня 2029 року, а перехід до "Чорноморця" дасть можливість футболісту закріпитися в основній обоймі колективу вищого дивізіону.

Дебют Гусєва за одеситів міг відбутися вже 8 серпня – у домашній грі 2-го туру УПЛ проти ковалівського "Колоса". Проте через пошкодження арени "моряків" від російського удару, цей матч офіційно перенесено. Тепер шанс зіграти за "Чорноморець" захисник зможе отримати у поєдинку 3-го туру – проти черкаського ЛНЗ. Вона запланована на 16 серпня в Черкасах.

Раніше в житомирському "Поліссі" розкрили деталі конфлікту з Олексієм Гуцуляком.

Теги: Футбол УПЛ Динамо Черноморец
Головні матчі
Ліга конференцій Матч завершився
Динамо 1:0 Карабах
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 13:00
Чорноморець - : - Колос
УПЛ. 2-й тур 8 серпня 15:30
Лівий Берег - : - Кудрівка
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